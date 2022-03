El ganador de Los 8 Escalones del Millón tomó una sorpresiva decisión que dejó sin palabras a Guido Kaczka: "No voy a volver"

El martes por la noche, Guido Kaczka se llevó una sorpresa con Federico, el ganador de Los 8 Escalones del Millón, al rechazar la oferta de poder volver por el segundo millón.

“Lo que te tengo que preguntar ahora Federico es si el miércoles, en la edición de las dos y media de la tarde de Los 8 Escalones del Millón, podés venir por los 2 millones”, le dijo el conductor.

“O decis ya está, tengo un millón, tengo trabajo nuevo, me quedo con esto, ya está, no vuelvo, ya pasé, no vuelvo más”, continuó Guido y el ganador respondió: “La verdad que fue muy estresante, así que creo que me voy a quedar acá”.

LA SORPRESA DE GUIDO KACZKA ANTE LA DECISIÓN DEL GANADOR DE LOS 8 ESCALONES DEL MILLÓN

Guido Kaczka quedó asombrado con la respuesta de Federico, el ganador de Los 8 Escalones del Millón del último martes por la noche,

“Me estás cargando, no volvés”, le dijo el conductor del exitoso programa de eltrece.

“La verdad, me gustaría que Jose vuelva”, expresó solidario Federico, pensando en el otro participante que llegó a la final con él.