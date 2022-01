El fuerte posteo de Cande Tinelli que despertó rumores de separación de Coti: "No ahogues lo que amas"

A más de un año del comienzo de su romance con Coti, un posteo de Cande Tinelli despertó la atención de sus seguidores y las especulaciones acerca de si la pareja estaba en crisis o separada.

La hija de Marcelo Tinelli publicó una fuerte frase de un psicólogo mexicano llamado Axel Ortíz en sus stories. “No ahogues lo que amas, deja que quien vaya junto a ti use sus alas sin ti, que ame su libertad, que vuelva a ti porque eres su mejor lugar”, puso. Pero no fue todo.

Cande le agregó a la llamativa frase un mensaje de su autoría, que alentó más la versión de un mal momento de pareja que estaría viviendo con el cantante. “Ojalá algún día lo entiendas”, lanzó, sugerente.

Cande: "No ahogues lo que amas, deja que quien vaya junto a ti use sus alas sin ti, que ame su libertad, que vuelva a ti porque eres su mejor lugar". G-plus

¿Cande Tinelli y Coti, separados?

La pareja celebró su primer aniversario en Punta del Este, además del cumpleaños de la diseñadora, pero la cantante ya no estaría en Uruguay.

La cuenta de Instagram Chusmeteando mostró que Cande está en Buenos Aires en donde compartió una salida con amigos en un bar. “¡Estaban en la playa! Ahora ella está acá”, pusieron, alentando la versión de ruptura.

Más sobre este tema Cande Tinelli y Coti Sorokin compartieron las fotos más románticas desde Punta del Este El sincericidio de Cande Tinelli sobre su relación con Coti Sorokin: "Decían que no llegábamos a la Navidad del año pasado"

Fotos: Instagram