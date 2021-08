Fuerte enojo de Juana Viale tras el polémico festejo de cumpleaños de la esposa del Presidente en plena pandemia: "Siento una indignación absoluta"

Antes de comenzar su entrevista a Jorge Lanata, Juana Viale se tomó unos minutos al comienzo de La noche de Mirtha para volcar su indignación por la reciente difusión de la foto del cumpleaños de la Primera Dama y esposa de Alberto Fernández, Fabiola Yánez, en julio del 2020 cuando regía la cuarentena estricta por la pandemia de coronavirus.

Tras escucharse en el estudio la canción de María Elena Walsh llamada El reino del revés, Juana expresó, enojada: “Elegí este tema porque yo, personalmente, siento una indignación absoluta con el Presidente que no la puedo disimular”.

“Esto colma la tolerancia, la emocionalidad, la fuerza de voluntad que pusieron los argentinos frente a esta pandemia en la que nos dijeron, nos retaron y nos levantaron el dedo. Hacen lo que dicen que no hagamos”, agregó.

Y continuó, muy movilizada: “Entonces, déjense de joder y dejen de joder a los argentinos. Lo digo con la voz temblorosa porque yo tuve muchos familiares que se fueron y amigos que perdieron laburos”.

Luego, fue contundente con su mensaje al primer mandatario: “No culpe a la mujer que tiene al lado, hágase cargo, póngase los pantalones. Acusar a una mujer que festeja su cumpleaños en su propia casa. ¿Usted no se entera señor Presidente? ¿No se entera lo que pasa en su casa?”.

“No tengo palabras. Estoy enojada, estoy saturada. Y yo estoy acá porque mi abuela no puede estar está, no porque ella eligió no estar acá y no trabajar. Porque le dijeron que se tiene que quedar en su casa. Y yo estoy haciendo el trabajo que ella no puede hacer acá. Así que, señor Presidente, usted haga su trabajo, presida este país y deje de echar la culpa a los otros. Y, ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa. Pida disculpas, porque lamentarse no es pedir disculpas. Pedir perdón es otra cosa, es arrepentiste de lo que hizo y yo no veo arrepentimiento en usted. Soy Juana Viale”, cerró, sin filtro.