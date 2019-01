Lejos de los escándalos mediáticos y enfocada en su trabajo artístico, Florencia Torrente (30) pasó por Intrusos para hablar de su presente laboral, pero las preguntas fueron abriendo paso a otras temáticas, como el feminismo y las graves denuncias que hicieron Thelma Fardín (26) y Calu Rivero (31) contra Juan Darthés (54).

Esta última temática dio paso a una incómoda consulta personal de Angie Balbiani, quien recordó que su exnovio, Joaquín Vitola (29), es actualmente la pareja de Calu.

"Cuando Calu te contó lo de Darthés, ¿te pasó de creerle cuando la escuchaste?", le consultó Marcela Tauro. Y la joven actriz asintió: "Yo era su amiga, en ese entonces... Ella me lo contó. Era mi amiga, yo la escuchaba y estaba angustiada frente a la situación".

"¿Sentiste traición o nostalgia cuando supiste que Calu estaba con tu ex?", le preguntaron. Y ella respondió: "No, hace tiempo que no soy su amiga. Por otras cosas. Yo ya estaba separada". G-plus

"¿Eras amiga de Calu y ahora ella está de novia con tu ex?", remarcó Balbiani, obteniendo un huidizo "sí", que le dio paso a una incómoda pregunta: "¿Sentiste traición o nostalgia cuando supiste que ella estaba con tu ex?".

Fue entonces que Torrente optó por responder y concluir diplomáticamente el asunto: "No, hace tiempo que no soy su amiga. Por otras cosas, por no compartir cosas. Yo ya estaba separada, igual. Todos tienen sus procesos, sus formas y cada uno se maneja con las herramientas que tiene. Eso es lo que puedo decir”.

En octubre de 2018, Flor contó su separación del cantante de Indios en PH, tras dos años y medio de amor. En enero, Calu y Joaquín blanquearon su noviazo en las playas de Punta del Este.