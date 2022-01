Flavio Azzaro generó polémica por sus comentarios sobre el ataque a un bar LGBT: "A mí que me gustan las mujeres puedo ir"

Los desafortunados comentarios que hizo Flavio Azzaro en momentos en que una periodista de Crónica TV informaba sobre el ataque homofóbico a un bar de la comunidad LGBT, quedaron en evidencia en un completo informe de Bendita.

"¿Qué significa un café GLGTV (sic)? ¿Yo no puedo ir, ponele?", arrancó polémico el conductor interpelando a su compañera.

De fondo se escuchó a otra colega aclarar: "Es un café inclusivo". Entonces, Azzaro fue a fondo: "¿Pero hay cafés que no son inclusivos, que si sos gay no podés entrar?".

Para simplificar y no desviarse del foco de la noticia, la periodista acotó: "Nosotros no formamos parte de la comunidad, entonces es muy difícil hablar desde afuera. Hay gente que forma parte y necesita sentirse más cómodo en un lugar".

Sin embargo, Flavio continuó: "A mí que me gustan las mujeres puedo ir".

LA DESUBICADA PREGUNTA DE FLAVIO AZZARO A SU COMPAÑERA EN VIVO

Acto seguido, Azzaro incomodó en vivo a su compañera: "A vos, Caro, ¿qué te gustan? ¿Los hombres o las mujeres?".

Entre risas para disimular la tensión, la joven replicó: "Los chicos. Pero me descolocás. Estamos hablando de un ataque con un almohadón incendiado, una noticia policial… A mí por ahora me gustan los chicos, pero no sé qué va a pasar el día de mañana".

Como si fuera poco, cuando la periodista intentó cerrar el informe comentando de la investigación oficial en curso, Flavio Azzaro volvió a ignorar el tema y le preguntó por el enorme tatuaje en su brazo derecho porque "ya está, no pasó nada. La gente pregunta eso (por tu tatuaje) o vos te pensás que la gente en nuestro WhatsApp pregunta si pasó algo con el almohadón".