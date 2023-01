Fernando Carrillo anunció su divorcio: la reacción de su esposa 30 años menor

Un curioso comunicado en Instagram de Fernando Carrillo (57) fue suficiente para anunciar su separación de María Gabriela Rodríguez (25), la madre de Milo Carrillo (1 año y 10 meses).

"A 3 años de nuestra unión y dos de casados, esta pareja real ha decidido separarse y continuar el camino separados", afirmó el participante de El Hotel de los Famosos 2.

Luego, el actor venezolano aclaró: "Pero unidos en el amor hacia nuestro amado hijo, Milo".

"Gracias por el amor que siempre nos expresaron como pareja. No pares de creer… En el amor. Dios nos lleva de la mano siempre. Amen", cerró Fernando Carrillo en un posteo que tuvo las particularidades de que no arrobó a su ex, y que además ilustró con imágenes de la boda.

LA REACCIÓN DE LA EX DE FERNANDO CARRILLO TRAS EL ANUNCIO DE SEPARACIÓN

Por otra parte, María Gabriela Rodríguez tuvo una elocuente reacción en Stories luego de que Fernando Carrillo contara del final del matrimonio.

A través de un video en donde muestra una tormenta copiosa, la joven influencer cordobesa expresó: "Después de la lluvia siempre sale el sol".