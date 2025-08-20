Este martes se llevó a cabo en un hotel de Puerto Madero la Cena Anual de colecta para la Fundación Margarita Barientos donde llegó una exultante Pampita, muy feliz de haberse reconciliado con Martín Pepa, aunque esa alegría pronto se convirtió en indignación.

Carlos Monti en MBA (La TV Pública) contó que todo comenzó cuando la llamaron a Pampita hace un mes para preguntarle con quién iba a ir a la cena y ella contestó que iba a ir con su hermano Guillermo, el odontólogo, debido a su ruptura con Martín Pepa.

Pampita, Teté Coustarot, Marcelo Polino y el gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio y su esposa Victoria Costoya (Fotos: Instagram)

“Ella se arregló con Martín Pepa y desde la organización pensaron ‘bueno, ahora el hermano no viene y va a venir Pampita con Martín Pepa a la mesa principal’”, señaló el conductor, pero la modelo terminó yendo con Pepa, su hermano y la esposa de este.

Leé más: “No te vas a escapar”: furioso cruce de Gustavo Méndez con el novio de Pampita

QUÉ PASÓ CON PAMPITA Y LA ESPOSA DE UN GOBERNADOR EN UNA CENA DE CARIDAD

“En la mesa principal estaba Mirtha Legrand con Héctor Vidal Rivas y Martín Cabrales, Graciela Alfano y su acompañante, Margarita Barientos, y el gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio y su esposa”, adelantó.

“¿Qué pasó? La mesa principal ya estaba otorgada para Pampita y acompañante, en singular, no Pampita y acompañantes, entonces cuando llegan los cuatro la mesa estaba casi completa porque Pampita se había retrasado porque había estado haciendo notas (…) con todos los medios”, agregó.

Foto: Instagram

“Llegó Pampita y no había lugar para los cuatro (…), entonces Pampita, ante la desesperación, porque no había lugar para su hermano y la esposa osó decir delante de todo el mundo ‘Perdón, ¿la señora quién es?’”, agregó Monti, en referencia a la esposa de Frigerio.

“Frigerio no entendía lo que estaba pasando porque Pampita decía ‘la señora se puede correr, de puede levantar’ y era la mujer del gobernador de Entre Ríos. Hubo un estupor y ante esa situación ubicaron al hermano y la esposa en otra mesa”, cerró Monti, ante la indignación de sus panelistas.

Leé más: Fiel al estilo de Pampita, Martín Pepa se escapó de la prensa en un evento con una sonrisa: el video

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.