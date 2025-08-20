La separación de Pampita de Martín Pepa fue una primica de Gustavo Méndez, y ahora que la conductora de Los 8 Escalones se reconcilió, el empresario habría encarado desencajado al periodista de Mujeres Argentinas.
“Fue una situación bastante incómoda”, admitió Méndez de movida. Momento que sucedió tras el cordial saludo a Carolina Ardohain, cuando el Pepa fue a buscarlo hasta la mesa escoltado de su cuñado.
“Se le notaba la cara de muy pocos amigos. En su rostro, había molestia, enojo, bronca, furia”, describió Gustavo lo que a sus ojos fue la actitud hostil de Martín.
Entonces, Méndez explicó que Pepa le reclamó por lo que le habían contado que había dicho sobre los detalles de la separación, y la referencia al desacuerdo de su hermano empresario por su romance con Pampita.
ASÍ ENCARÓ MARTÍN PEPA A GUSTAVO MÉNDEZ
“¿¡Qué voy a arrugar!? No, lo bajé así de un toque, porque él vino bastante prepotente y fue menguando. (...) Le dije ‘¿vos estás saliendo con Carolina Pampita Ardoain? Le digo, ¿vos sabés quién es ella? Digo, o sea, no vas a escapar de esto’“ .
Si bien “él estaba muy tenso”, Gustavo Méndez reconoció que Martín Pepa lo encaró “de mal talante” pero que“nunca me insultó” porque “estaba contenido” para no sacarse.