Un fan se tatuó a Rodrigo de Paul besando la Copa Mundial: la reacción del futbolista

Rodrigo de Paul sigue sorprendiéndose ante los gestos de los fanáticos de la Selección Argentina, que continúan celebrando la victoria del equipo de Lionel Scaloni en el Mundial Qatar 2022.

En esta oportunidad, un fanático de "motorcito", así lo apodaron sus compañeros, se tatuó la foto de su ídolo dándole un beso a la Copa Mundial de Fútbol 2022 tras el triunfo que jamás olvidaremos.

Sorprendido e impactado, así se mostró Rodri al compartir la foto del impactante diseño. "¿Qué? ¡Estás loco!", expresó el futbolista, sorprendido y agradecido con su fan.

ASÍ FUE EL ENOJO DE TINI STOESSEL CON RODRIGO DE PAUL

"El tema acá es que todo esto se habría complicado por expreso pedido de Tini Stoessel, ‘a tu ex no la quiero en Madrid’ fue la frase que me enviaron en las últimas horas, esto define un claro pedido de La Triple T a su pareja”, detalló el periodista.

De acuerdo a Etchegoyen, “esta versión tan potente no me sorprende, que quieren que les diga, yo conté ya que Tini nunca quiso que Camila viaje al Mundial y por eso no viajó”.

Por último, el periodista fue categórico: “De todos modos, aunque De Paul le exija a Camila que no viaje ella quiere hacerlo y podría pagarse el viaje de su bolsillo para poder llevar a sus hijos a España”.