La fan número uno de Alfa de Gran Hermano se dio vuelta: "Me decepcionó como persona"

La fan número uno de Alfa de Gran Hermano 2022, ya no irá a la tribuna de las Galas de Nominación y Eliminación a apoyar al participante.

La señora contó que Alfa la "decepcionó" como persona por sus dichos gordofóbicos dentro de la casa.

Es importante recordar que también apuntó contra Julieta Poggio, a quien le dijo que habría engordado, y que habría acosado a Coti.

Enojada por las actitudes del participante contra las mujeres del reality, la fan hizo un fuerte descargo.

LA FAN NÚMERO UNO DE ALFA FULMINÓ AL PARTICIPANTE

"Soy vieja, soy re gorda, no sé si deforme pero sí re gorda. Lo re bancaba a Alfa porque ahí adentro más de uno lo ninguneaba, lo trataban mal por tener 40 años más, pero lo que dijo de 'chapar es lindo pero no con una gorda deforme'...".

"A mí no me molesta ni me ofende, pero conozco personas de todas las edades que son gordas y la pasan muy mal por la discriminación y por la salud. Si bien nunca fue mi ídolo, pero sí uno de mis favoritos dentro de la casa, hoy por hoy me decepcionó como persona", sentenció, enojada en las redes.