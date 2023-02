Fabián Cubero mostró el emotivo reencuentro con su hija Indiana en Mar del Plata

En medio del rumor de distanciamiento entre Indiana Cubero y Nicole Neumann, Fabián Cubero se mostró firme junto a ella en Mar del Plata.

El exfutbolista llegó de República Dominicana, destino que eligió para vacacionar con Mica Viciconte y Luca, y fue a visitar a la adolescente, que prefirió quedarse en La Feliz con sus abuelos y no viajar con Nicole Neumann a Europa.

Juntos, fueron a almorzar a un restaurante y se sacaron una tierna selfie. "Almuerzo con la mayor", expresó, muy dulce. Acto seguido, también compartió la foto del "desayuno marplatense" con Indiana y sus seres queridos.

EL PADRE DE MICA VICICONTE HABLÓ DE LA POLÉMICA DE INDIANA CUBERO CON NICOLE NEUMANN

“Le pregunté si estaba con la familia de Nicole en Buenos Aires y me dice ‘esa es la gran pregunta’. Me admitió que había un malestar en la familia, pero no se quiso explayar más”, detalló el cronista sobre el papá de la ganadora de MasterChef Celebrity.

“Tengo que tener mucho cuidado, tengo que ser muy inteligente. Pallares en mi lugar me entendería”, fueron las frases de Hugo, quien protagonizó varios escándalos en el pasado dándole todo su apoyo a la panelista de Ariel en su salsa.

Mientras que Adrián Pallares lo entendía. “Trata de no meterse porque defiende mucho a su hija”, concluyó el conductor.