Los Mudos no son una banda más. Son un colectivo de músicos consagrados que decidieron embarcarse en un viaje sonoro diferente, donde la reinterpretación de clásicos no es una repetición, sino una reinvención.

Cada show es una travesía emocional y sonora donde las canciones que todos conocemos se transforman, sorprenden y conmueven.

🎸 Una banda con historia (y con historias)

El proyecto nació en 2017 como una suerte de curaduría musical en tiempo real. Sus integrantes son fanáticos de la música en todas sus formas, con un amor originario por el rock, pero con un respeto absoluto por la diversidad de estilos que supieron incorporar a lo largo de sus trayectorias.

Detrás de Los Mudos hay figuras de peso en la escena musical argentina:

Martín García Reinoso , guitarrista, cantante, compositor y productor, compartió escenario o estudio con artistas de la talla de Luis Alberto Spinetta , Vicentico , Julieta Venegas , Andrés Calamaro , Juanse , Oscar Moro , entre otros. Además, lidera proyectos personales como La Musical Mexicana y su carrera solista.

Gonzalo Córdoba , otro de los cerebros del grupo, fue guitarrista de Gustavo Cerati en los años 2008 a 2010 y también de Vicentico y Richard Coleman . Integró la banda “Suárez”, forma parte de Clan Caimán (editado por el sello japonés EM Records) y compuso música original para cine nacional en films como El Método Livingston o Después de un Buen Día .

Juan Carena, el baterista que se sumó en 2020, completa el trío con su potencia rítmica. Viene de bandas como Las Sombras y Bon Bon Club, y ha colaborado con artistas como Turf, Juanse y Cuino Scornik.

🎤 ¿Qué hacen Los Mudos en vivo?

Lo que proponen es un itinerario de clásicos con versiones inesperadas. Desde guitarras con palanca hasta arreglos sutiles que resignifican la melodía original, Los Mudos no hacen “covers” sino que realizan revelaciones musicales.

Cada show es un mapa de emociones, donde se cruzan el rock, el pop, el bolero o el soul, con una impronta sonora única que ya es marca registrada. No importa si versionan a The Beatles, Charly García o Caetano Veloso: todo se transforma.

📍 Próxima fecha: jueves 11 de septiembre en The Roxy

La cita es en The Roxy, uno de los templos porteños del rock en vivo. Será una oportunidad única para descubrir cómo suenan esas canciones que creías conocer… cuando pasan por el filtro de Los Mudos.

Entradas a la venta en boletería y plataformas digitales.