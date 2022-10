Explosiva versión del encuentro de Mauro Icardi con Wanda Nara en Argentina: "Dicen que fue un escándalo"

La vida de Wanda Nara y Mauro Icardi pasa por uno de los momentos más agitados. La decisión de la empresaria de separarse del futbolista hizo que el sábado a la mañana él llegue a Buenos Aires para volver a intentar recomponer el vínculo. Un intento que no habría hecho para nada en silencio.

“Icardi llegó para recomponer. Él ahora ya está en Turquía”, contó Guido Záffora en Es por ahí. “Wanda no sabía que Icardi llegaba a Argentina, eso me lo confirman desde adentro. Ella se sorprende con Icardi. Temprano en la mañana del sábado hay una charla, la charla existe”, relató el periodista.

La figura de ¿Quién es la máscara? llamó a su abogada y amiga, Ana Rosenfeld, quien intentó mediar en el tensísimo encuentro en el Chateu Libertador, una de sus lujosas propiedades. “Rosenfeld llega más tarde. Ella es la que intenta persuadir a Icardi con que no era el lugar, no era el momento y era temprano a la mañana, para que revea la situación. Es ahí cuando Wanda decide irse a su casa de Santa Bárbara”, detalló el periodista.

"Hay otras versiones que dicen que fue un escándalo ahí, que hubo gritos, pero a mí no me consta. Pero que hubo un levantamiento de voz de Icardi". G-plus

¿HUBO UN ESCÁNDALO ENTRE MAURO ICARDI Y WANDA NARA EN LA LLEGADA DEL FUTBOLISTA AL PAÍS?

“Ella le dice ‘quedate acá en el Chateau Libertador y yo me voy’. Hay otras versiones que dicen que fue un escándalo ahí, que hubo gritos, pero a mí no me consta. Pero que hubo un levantamiento de voz de Icardi”, aseguró, sobre otra de las versiones aún más polémica.

“Wanda está triste, no la está pasando bien. Siente que es una separación y tiene que velar de alguna manera por sus hijas y por sus hijos porque también están los hijos de Maxi. Le cuesta la separación porque ella tiene un afecto incondicional por Mauro. Ella hizo todo para que él tenga este contrato con el Galatasaray”, aseveró el panelista.

“Icardi está intenso porque no quiere firmar el divorcio, no quiere firmar el papel de divorcio y eso a Wanda la tiene preocupada”, afirmó.