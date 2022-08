La exnovia de Andrés Nara se anotó en Gran Hermano: "Quiere contar secretos de la familia"

Ilusionada, Debby Giménez, la expareja de Andrés Nara, se anotó en Gran Hermano 2022 y ya realizó en casting con el objetivo de entrar a la casa más famosa del país.

Según Juan Etchegoyen en Mitre Live, la pareja del padre de Wanda y Zaira Nara estaría dispuesta a contar los "secretos" de la familia del mediático.

Es importante recordar que Debby se puso en el centro de la escena tras haberse separado de Andrés, con quien estuvo de novia varios meses.

LA EX DE ANDRÉS NARA QUIERE ENTRAR A GRAN HERMANO

"Se llevan bárbaro y me han contado que incluso siguen teniendo sus encuentros, será qué tal vez ella quiere contar secretos de la familia en el reality. La famosa que se inscribió en Gran Hermano y va por todo es Debby Giménez, la ex de Andrés Nara”, dijo Juan, ante la sorpresa de sus oyentes.

"Será qué tal vez ella quiere contar secretos de la familia en el reality". G-plus

Acto seguido, la joven confirmó la noticia y subrayó que es fanática del programa.

"Mi decisión para postularme fue después de juntarme con unos amigos, nos anotamos todos, hicimos el casting y soy súper fana, me miré todos los Gran Hermano... Sería genial poder entrar, es especial para mí este programa, si se da genial y si no no pasa nada, por lo menos lo hice el casting", contó, ilusionada.

¿Qué dirán Zaira y Wanda?