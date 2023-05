La ex de Tomás Holder dijo que era tóxico y el ex Gran Hermano le respondió enojado

Paula Balbi contó públicamente lo mal que la pasó durante su noviazgo con Tomás Holder haciendo hincapié en que durante ese período se sentía en el "infierno".

Tras haberla escuchado decir que todo lo que giraba en torno a él era "tóxico", Juan Etchegoyen contó en Mitre Live que el exparticipante de Gran Hermano 2022 reaccionó llamando a su ex para pedirle explicaciones.

"Es grave lo que pasó y también la reacción de él. Es una denuncia que es mediática, no hay nada en la Justicia, y la reacción de Holder fue luego de la nota que hicimos con Balbi... Le preguntó por qué dijo todo lo que dijo, esto lo quiero resaltar porque no me parece bien, no me gustó esta reacción...". G-plus

"Es grave lo que pasó y también la reacción de él. Es una denuncia que es mediática, no hay nada en la Justicia, y la reacción de Holder fue luego de la nota que hicimos con Balbi... Le preguntó por qué dijo todo lo que dijo, esto lo quiero resaltar porque no me parece bien, no me gustó esta reacción...".

"Estas frases diciendo 'todo lo que dijiste fueron cosas horribles', eso fue lo que vivió tu ex, tenés que tener un poco de empatía", sentenció el comunicador, indignado por el supuesto llamado de Tomás a su ex.

CUÁNDO PAULA BALBI DECIDIÓ SEPARARSE DE TOMÁS HOLDER

Paula afirmó que le hizo "ruido" que él, según ella, quisiera separarla de su grupo de pares.

"Una cosa fue llevando a la otra, pero lo que más me hizo ruido es que yo me estaba alejando de mis amigas, con mi familia me estaba pasando eso también, él siempre me encerraba en su círculo para que no vea a nadie, siempre era estar juntos y encerramos, el narcisista se maneja así, yo nunca había hablado de la separación porque quería mantener el perfil bajo", sentenció, revelando que hace dos semanas el exparticipante de Gran Hermano 2022 le escribió pidiéndole disculpas.