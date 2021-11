Escandalosa frase de Flavio Azzaro sobre Pampita: "Para todos sos la cornuda de la Argentina"

Flavio Azzaro miró a cámara en Crónica TV y se despachó sin filtro contra Pampita, tras oír la defensa que hizo de su marido, Roberto García Moritán, con quien el periodista confrontó durísimo en Polémica en el bar.

"Yo lo único que dije fue 'el marido de Pampita'. Con el marido ya pasó el tema... García Moritán fue y sacó provecho de lo que pasó", comenzó diciendo Azzaro.

Luego, Flavio lanzó una escandalosa frase sobre Pampita, en respuesta a la chicana de la modelo, quien visibilizó en su red social una nota de Valeria Degenaro, exnovia de Azzaro, criticándolo tras la ruptura.

"Vos, Pampita, quedate tranquila. ¿Querés que saquemos cosas del pasado, Pampita de mi vida? Mirá que sos la cornuda de la Argentina". G-plus

"Vos, Pampita, tranquila, seguí en la tuya. Yo con vos no me metí. Yo me metí con tu marido. Porque vos sacaste a relucir en un Instagram una nota del pasado, de Valeria Degenaro", expresó Flavio.

Y continuó sin piedad: "¿Querés que saquemos cosas del pasado, Pampita de mi vida? Mirá que sos la cornuda de la Argentina".

"Si queremos ser malos, somos malos todos, Pampita. Sos la cornuda para todos los argentinos. Y lo viste", sentenció.

"Seamos buenos, Pampita, porque mi crítica hacia tu marido fue porque me parecía mal, después de que te habían expuesto como la cornuda de la Argentina, que vaya a jugar al fútbol con tu ex". G-plus

Antes de darle un cierre a su fuerte respuesta a la modelo y conductora, Flavio Azzaro señaló: "Seamos buenos, Pampita, porque mi crítica hacia tu marido fue porque dijo que el dólar iba a estar en 400 y porque me parecía mal, después de que te habían expuesto como la cornuda de la Argentina, que vaya a jugar al fútbol con tu exmarido (Benjamín Vicuña)".

Pampita, contra Flavio Azzaro tras su pelea con Roberto García Moritán

Pampita salió a defender sin filtros a Roberto García Moritán tras su escandalosa pelea con Flavio Azzaro en Polémica en el bar.

La conductora de Pampita Online compartió a través de Stories una nota de años atrás a Valeria De Genaro, ex de Flavio, donde declaraba: "El gran plan con Azzaro era fideos con manteca y rivotril".

Además, la bajada informaba: "La mediática Valeria contó que salió dos meses con el periodista deportivo Flavio Azzaro, pero no resultó lo que ella pensaba. Y recuerda un viernes fatídico en el que después de cenar, él quiso darle un calmante para no tener sexo".

Picante, Pampita acompañó el posteo con un emoji haciendo el gesto de "ok" y ¡arrobó a Azzaro!