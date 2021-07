La emoción de Tinelli al escuchar la canción de Ángela Leiva en La Academia: "La recordé a mi mamá enseñándome y su enorme generosidad"

Una vez más, la emoción invadió la pista de La Academia de ShowMatch luego de que Ángela Leiva cantara ‘Canción a mi madre’, el tema que compuso para su mamá, quien falleció a los 53 años por un cáncer. Y en medio de la interpretación, Marcelo Tinelli rememoró dulces momentos de su vida y lo compartió en vivo.

“Me voy a apropiar de esta canción para recordarla a mi vieja cuando era chiquito”, comenzó diciendo el conductor, en referencia a María Esther Domeño. Y tras escuchar a la participante, agregó: “Yo la encontré a mi mamá también. La recordé cuando ella era maestra de primaria, o el olor al mimeógrafo que era donde se hacían las fotocopias que hacía mi mamá de todas las pruebas. Ella era maestra en un colegio rural y era una persona muy bondadosa”.

“Mientras escuchaba esta letra, me acordaba de ella enseñándome a mí corrigiendo las pruebas de sus alumnos de primaria, esa enorme generosidad que tenía, ese amor inmenso por mi viejo”, continuó.

"Me volví a acordar de tantas cosas de Bolívar. De cuando mi mamá me acompañaba al colegio, de las veces que me daba vergüenza cuando iba al colegio y yo le decía ‘¿qué hacés acá?’, ‘¿para qué viniste? ¡por Dios!’". G-plus

Y cerró con la voz quebrada y lágrimas en los ojos: “Y me volví a acordar de tantas cosas de Bolívar. De cuando mi mamá me acompañaba al colegio, de las veces que me daba vergüenza cuando iba al colegio y yo le decía ‘¿qué hacés acá?’, ‘¿para qué viniste? ¡por Dios!’. O ‘¿qué hacés con ese peinado?’, porque se hacía unos peinados gigantes con spray. Pero bueno, me volví a acordar otra vez de tantas cosas hermosas”.