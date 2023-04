Emilio Falbo es el primer eliminado de MasterChef: "Siento mucha tristeza"

Llegó la primera gala de eliminación de la nueva temporada de MasterChef Argentina en la que concursaron los seis participantes que peores notas obtuvieron la semana pasada, y Emilio Falbo se quedó afuera de la competencia.

Junto a Emilio, llegaron a la gala Estefanía Herlein, Daniela Kompel, Juan Ignacio Feidelmann, Agustín Sampietro y Juan Francisco Moro; y todos ellos tuvieron que preparar una pasta con su propio estilo, a pedido del jurado compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.

"Muy buenas noches a todos, bienvenidos a MasterChef, hoy es nuestra primera gala de eliminación y se vive una gran tensión en el estudio, nadie quiere ser el primer eliminado", anunció Wanda Nara, la conductora designada para esta nueva temporada.

EMILIO NO PUDO CONVENCER AL JURADO CON SUS “SORRENTINOS DE LA ABUELA”

Emilio optó por preparar unos sorrentinos de seso con cebolla caramelizada para homenajear a su abuela Quiquita, que se los cocinaba de pequeño. Sin embargo, la complejidad del plato hizo que el tiempo le juegue en contra al abogado, y eso le fue señalado por el jurado.

Emilio reveló que llevó el seso inconscientemente a su estación de trabajo, y que recuerda y que se animó a hacer esos sorrentinos inspirado por Donato de Santis, que se convirtió en el gran animador de la noche. “Mi abuela cocinaba muy mal, pero le ponía un amor bárbaro a lo que hacía", se sinceró, sin saber cuál iba a ser su destino minutos después.

Betular fue lapidario con el participante: “Están los bordes blancos. Y el poco relleno, mezclado con la cebolla caramelizada, no lo potencia, lo apaga. Fuiste osado, y cuando uno es osado, a veces sale bien o sale mal. A mí plato no me convence”, le dijo.

De esta manera, Emilio terminó compareciendo ante el jurado en la instancia final junto al bañero Juan Francisco Moro y a la diseñadora Mocaela Bosio, y fue el propio Donato el encargado de anunciar su eliminación.

"A mis compañeros quiero desearles suerte y que puedan aprender mucho. Voy a seguir cocinando porque es lo que me gusta y es mi pasión en esta última etapa de mi vida. Disfruto mucho y la alegría de comer no me la quita nadie. Siento mucha tristeza pero también alegría de haber estado en este lugar. Me voy muy contento de MasterChef", dijo Emilio antes de salir por la puerta del estudio aplaudido por sus ex compañeros.

¿CUÁL ES EL PREMIO PARA EL GANADOR DE MASTERCHEF ARGENTINA 2023?

Los participantes competirán por el premio mayor de 10 millones de pesos y el codiciado trofeo de MasterChef.

QUIÉNES FUERON LOS GANADORES DE MASTERCHEF ARGENTINA

En 2014, Elba Rodríguez ganó la primera edición de MasterChef Argentina. Alejo Lagourade fue el ganador en 2015. En las versión infantil de MasterChef, ganaron María Sassola y Sebastián Flores.

Claudia Villafañe, Gastón Dalmau y Micaela Viciconte ganaron las tres ediciones de MasterChef Celebrity.

¿DÓNDE VER MASTERCHEF ARGENTINA?

De domingo a jueves (salvo ediciones especiales) a las 22.30 por Telefe y en el canal oficial de Pluto TV.