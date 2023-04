La duda de Damián Ávila sobre cómo seguirá su relación con Rocío Marengo tras culminar El Hotel de los Famosos 2: "No sé si me está esperando afuera"

Triste por la partida de Rocío Marengo después de decidir abandonar El Hotel de los Famosos 2, Damián Ávila abrió su corazón en una profunda charla con Chino Leunis.

Todo comenzó cuando el conductor indagó al participante por sus sentimientos hacia su excompañera en el reality de eltrece: “¿Qué te pasa con Rocío? Porque tuvieron un vínculo y, cuando estaban en el mejor momento, ella se tuvo que ir”, expresó.

Tras escucharlo, Damián se sinceró ante las cámaras: “Es muy loco, Chino, porque sí. Pienso todo el tiempo en eso y digo ‘¿cómo va a seguir afuera?’. Ella ya se fue hace mucho tiempo y yo no sé si me está esperando o no”.

“A ver, cuando se fue me dijo ‘te voy a esperar’, ‘quiero seguir conociéndote’, ‘quiero que nos sigamos conociendo’. Pero no sé qué puede estar pasando afuera”, cerró Ávila, ansioso por qué futuro le espera con Rocío cuando culmine el programa.

ROCÍO MARENGO ENCARÓ A DAMIÁN ÁVILA EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

Luego de que Rocío Marengo y Damián Ávila dejaran al descubierto la gran química que tienen desde que se conocieron en El Hotel de los Famosos 2, la relación entre los participantes comienza a avanzar con el correr de los días.

Así quedó al descubierto después de que Rocío encarara a Damián a solas: “¿A mí me hacés un juego como que te gusto? Decime la verdad. Yo no soy tu amiga y no quiero ser tu amiga, dale. ¿Gustás de mí o no?”.

Tras escucharla, Ávila tomó la palabra: “Vos me decís todo el tiempo que querés que sea tu amigo. Todo el tiempo me estás diciendo eso”.

“¿Qué querés que te diga? ¿Que me quiero casar?”, intervino el modelo. Pero Rocío continuó con su descargo: “No, pero tampoco me digas que querés que sea tu amigo. No me digas nada de última. Si estás todo el tiempo poniéndome un freno. Bueno, yo freno. Ahora, si me demostrás un poquito de interés puede ser que otra cosa. Pero estas todo el tiempo poniéndome una traba”.

“Voy a tratar de mejorar, a ver si consigo lo que quiero que es estar acompañada y ser feliz. Pero no sé si sos vos la persona. Capaz sos mi amigo. Yo te juro que no sé qué es lo que me pasa”, cerró Rocío, sincera.