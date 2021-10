La divertida reacción de Mica Viciconte ante la predicción de embarazo de Pitty la numeróloga: "Debo haber tenido diez pibes ya"

Algunos días atrás, Pitty la numeróloga aseguró en Nosotros a la mañana que Mica Viciconte tiene “todos los números” para quedar embarazada de Fabián “Poroto” Cubero. En Implacables, la mediática reaccionó muy divertida ante estas afirmaciones y se mostró muy incrédula ante las mismas, aduciendo que ya iría por “diez pibes” con todos los vaticinios de este tipo que le hicieron.

"No se entiende por qué no tienen hijos. Es raro que ella no haya quedado embarazada porque siempre que le salen los números... Lo primero que le aparece es la fertilidad, hace un montón de tiempo que aparece el embarazo. Sí o sí van a tener un hijo", aseguró Pitty en el ciclo de eltrece. “Claro, yo la adoro a Pity, y está todo bien, pero, fácil, debo haber tenido diez pibes ya. Me inventaron muchos (embarazos), obviamente. Es una relación estable que, a futuro, tiene proyectos, pero ahora no, qué se yo”, aseguró Mica.

“(La fertilidad) me sale hace cinco años. No sé, en algún momento me saldrá, pero me han inventado muchos embarazos. A veces más, a veces menos, la vida es así”, dijo Mica Viciconte sobre su futuro con Fabián “Poroto” Cubero. “Está hablado desde el día uno, y está bien, pero no es un proyecto inmediato”, concluyó.