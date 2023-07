La descontrolada noche de Jujuy Giménez en la despedida de soltera de su hermana

Sofía Jujuy Jiménez regresó a Argentina de sus compromisos laborales en el exterior y se unió a su hermana Inés, que festejó este fin de semana su despedida de soltera. Lejos de estar triste por su separación, la modelo disfrutó al máximo de la noche de fiesta.

“¿Qué hacen acá?”, preguntó Jujuy al ver al cronista de Socios del espectáculo, con una gorra que decía “Team Ine”. “Imaginate cómo puedo estar… Feliz con un grupo de amigas hermosísimas, que amo con mi alma, y mi hermana también”, esbozó Sofía.

“Mirá si conseguís un novio”, le dijo el cronista a la modelo, antes de subir al “partybus” en el que se celebraba el evento. “No, no quiero saber nada de novios. Esto me pesa, me pesa. Tocalos, tocalos”, dijo mientras hacía señales como de tener ‘cuernos’.

SOFÍA JUJUY JIMÉNEZ DISFRUTÓ DE UNA NOCHE A TODO RITMO TRAS SU SEPARACIÓN

“Por lo pronto, cero ganas de nada”, dijo Jujuy al ser consultada si está esperando que aparezca un nuevo candidato. “Estoy todavía procesando, pero obviamente yo le pongo onda a todo en la vida”, aclaró.

“Me sale naturalmente querer pasarla bien, querer estar bien. Tengo mis momentos, lógico, pero hay que atravesarlo, como todo”, dijo Jujuy, que destacó la enorme repercusión que tuvo la infidelidad de Bautista en todo el país.

“Sigo en shock por lo fuerte que fue todo. Gracias a Dios que estaba afuera, en Europa, y entonces era decir ‘Bueno, estoy llorando, pero en la playita de Menorca’. ¡Yo quería ser mamá! ¡Quería que él fuera el padre de mis hijos!”, reclamó Jujuy, que a los pocos minutos hacía el baile del caño en el “partybus” que las llevó más tarde a un boliche.