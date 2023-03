Delfina Gérez Bosco escandalizó a una vecina por convivir con Martín Coggi: "Hasta ayer vivía con el marido"

El amor que nació entre Delfina Gérez Bosco y Martín Coggi trascendió El Hotel de los Famosos 2, reality donde se conocieron, y hoy estarían apostando a la convivencia, luego del escándalo que atravesó con su exmarido. Sin embargo, una vecina de la pareja expresó su bronca por la nueva pareja de la modelo.

“Me escribe la vecina, me manda una foto y me pone ‘esta qué se piensa, que esto es un prostíbulo’. Me dice ‘te voy a mandar una foto para que veas’”, empezó contando Estefi Berardi en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a vierns 10 hs).

“Ahí vi a la famosa con su actual pareja en la pileta de la torre en la que viven con el hijito de ella, que no se le ve la cara, y había otros vecinos ahí”, aseguró la panelista sin entender demasiado el enojo de la vecina de la modelo.

"Me dice ‘¿Qué se piensa? Hasta ayer vivía con el exmarido, de repente se fue y ya trajo a este’. Me confirmó que ya convive con el novio actual". G-plus

UNA VECINA DE DELFINA GÉREZ BOSCO ESTALLÓ POR SU RELACIÓN CON MARTÍN COGGI

“Yo no veía nada malo en la foto y le pregunté qué le veía de feo y me dice ‘¿Qué se piensa? Hasta ayer vivía con el exmarido, de repente se fue y ya trajo a este’. Me confirmó que ya convive con el novio actual”, reveló, sobre la molestia.

“La vecina se enoja con Delfina porque está con su pareja, pasándola bien. No entiendo qué tiene de malo y en esta estoy con Delfina”, quien se separó de su exmarido Fernando Beni y padre de su hijo, Gennaro.

Carmen Barbieri fue tajante sobre el enojo. “Muy antigua y un poco envidiosa”, lanzó. “Es una prejuiciosa la vecina”, la siguió Pampito.