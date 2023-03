Damián Ávila reconoció que quiere ver a Rocío Marengo cuando termine El Hotel de los Famosos 2: "Acá encontré el amor"

Triste por la partida de Rocío Marengo después de decidir abandonar El Hotel de los Famosos 2, Damián Ávila reveló que sus sentimientos por su excompañera son muy fuertes y que espera que lo que comenzó en el reality de eltrece continúe afuera.

“El balance que hago es increíble porque encontré el amor”, se confesó el participante, en medio de las instancias finales para que se conozca quién será el gran ganador del programa.

“Acá hay un montón de cosas que me la recuerdan, las anécdotas, el pasar por algún lugar, el cuarto, la cama”, agregó, dejando en claro que el paso de Rocío dejó huella en su corazón después de su partida.

Más sobre este tema La fuerte advertencia de Rocío Marengo a Damián Ávila en El Hotel de los Famosos 2: "Andá avisándole a tus chicas que tenés novia"

“Por momentos, salgo de lo que es el programa y me dan ganas de estar afuera y ver qué va a pasar con Rocío”, cerró Damián, ansioso por conocer qué pasará con Marengo cuando se apaguen las cámaras.

Más sobre este tema Rocío Marengo le ganó a Fernando Carrillo pero igual abandonó El Hotel de los Famosos 2

ROCÍO MARENGO ENCARÓ A DAMIÁN ÁVILA EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

Luego de que Rocío Marengo y Damián Ávila dejaran al descubierto la gran química que tienen desde que se conocieron en El Hotel de los Famosos 2, la relación entre los participantes comienza a avanzar con el correr de los días.

Así quedó al descubierto después de que Rocío encarara a Damián a solas: “¿A mí me hacés un juego como que te gusto? Decime la verdad. Yo no soy tu amiga y no quiero ser tu amiga, dale. ¿Gustás de mí o no?”.

Tras escucharla, Ávila tomó la palabra: “Vos me decís todo el tiempo que querés que sea tu amigo. Todo el tiempo me estás diciendo eso”.

Más sobre este tema "Eduardo Fort no te reconoció como mujer": tremendo comentario de Sebastián Cobelli a Rocío Marengo en El Hotel de los Famosos 2

“¿Qué querés que te diga? ¿Que me quiero casar?”, intervino el modelo. Pero Rocío continuó con su descargo: “No, pero tampoco me digas que querés que sea tu amigo. No me digas nada de última. Si estás todo el tiempo poniéndome un freno. Bueno, yo freno. Ahora, si me demostrás un poquito de interés puede ser que otra cosa. Pero estas todo el tiempo poniéndome una traba”.

“Voy a tratar de mejorar, a ver si consigo lo que quiero que es estar acompañada y ser feliz. Pero no sé si sos vos la persona. Capaz sos mi amigo. Yo te juro que no sé qué es lo que me pasa”, cerró Rocío, sincera.