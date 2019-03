Contundente mensaje de Tinelli a Messi luego de que el futbolista contara que su hijo le preguntó por qué en Argentina no lo quieren

Como pocas veces lo hizo a lo largo de su carrera, Lionel Messi rompió el hermetismo que mantuvo tras quedar eliminados del Mundial de Rusia 2018 y sorprendió con sus contundentes declaraciones, en las que no sólo les respondió a los que lo critican por su actuación en la Selección Argentina, sino que contó qué le dijo su hijo mayor, Thiago, al escuchar que en la Argentina algunas personas no lo quieren.

"Estaba escuchando la nota a Messi donde dice que su hijo le pregunta por qué en Argentina no lo quieren. Es el mejor del mundo y algunos lo siguen cuestionando". G-plus

"Mi hijo de 6 años que ya entiende me pregunta: ¿por qué te matan en Argentina? ¿Por qué no te quieren en la Selección? ¿Por qué no te quieren ahí? Y yo le digo que bueno, que no son todos, que hay mucha gente que me quiere... Es difícil. Da bronca que le mientan a la gente, que inventen con tanta tranquilidad, que tiren una bomba y listo, que explote. Pero yo no tengo que demostrar nada a nadie. No tenemos que estar todo el tiempo vendiendo humo, no voy a andar diciendo que amo a la Selección. No soy así, que digan lo que quieran", dijo el futbolista en un fragmento de la extensa entrevista que dio en FM 94.7.

Haciéndose eco de las palabras de Messi, Marcelo Tinelli no sólo salió a bancarlo públicamente en Twitter, lo defendió de aquellos que lo juzgan y le agradeció por ser una de las personas que les da alegría a los argentinos, en una realidad social, educativa y económica muy difícil.

"Contale a tu hijo que los argentinos estamos metidos en la intolerancia que genera la injusticia y que con tus goles dibujás sonrisas donde están los llantos de los más pobres". G-plus

"Estaba escuchando la nota a Leo Messi donde dice que su hijo le pregunta por qué en Argentina no lo quieren. Parece de locos escuchar eso. Es el mejor del mundo y acá algunos lo siguen cuestionando, cuando tendríamos que estar orgullosos de todo lo que ha logrado este argentino", escribió el conductor en su primer tweet.

Luego le habló directamente a Messi: "Leo, contale a tu hijo que los argentinos estamos metidos en la intolerancia que genera la injusticia, que con tus goles dibujás sonrisas donde están los llantos de los más pobres, que hay chicos que solo sonríen cuando pisan la pelota, abrazan tu camiseta y sueñan ser como vos". Y agregó: "Leo contale a tu hijo que acá en Argentina la gran mayoría te ama y que, entre tanta pobreza, ajuste, desigualdad, odio y tristeza, sos la causa de las pocas alegrías que tenemos. Te lo repito. ARGENTINA TE AMA LEO. Contale esto a Thiago".

