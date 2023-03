Conocé a la postulante de Gran Hermano 2023 que apoya Pampito: "Utilizo mi discapacidad para motivar a otras personas"

A días de que Marcos Ginocchio se consagrara campeón de Gran Hermano 2022, se abrió el casting para la nueva edición 2023. Y Pampito apoyó públicamente a Sol Carmona, una chica de 23 años que desea entrar a la casa.

"Voy a ser la primera persona con discapacidad en ingresar a la casa de Gran Hermano. Hola, mi nombre es Sol Carmona y este es mi video para el casting. Soy de Corrientes y tengo 23 años. Desde los 16 estoy con mi primer novio, Kevin, y estudio para contadora pública, me falta poco para terminar", así comenzó presentándose Sol en el clip que Pampito hizo eco en Twitter.

"Mi discapacidad me hace caminar raro... Pero es solo motriz y no necesito ningún tratamiento especial, por eso puedo cumplir con mi aislamiento en Gran Hermano". G-plus

"Soy única, distinta a los demás, por mi alegría, simpatía y porque siempre llamo la atención, porque tengo una discapacidad... Cuando entro, todo el mundo se da vuelta a verme. Mi discapacidad me hace caminar raro... Pero es solo motriz y no necesito ningún tratamiento especial, por eso puedo cumplir con mi aislamiento en Gran Hermano", sumó Sol, hablando a corazón abierto sobre su discapacidad.

Y contó por qué quiere entrar a la casa. "Utilizo mucho mi discapacidad para motivar a personas con discapacidad o que tengan algo que les impida ser feliz, cuando era chica sufrí bullying, no me aceptaba, no me gustaba nada de mí. Pero un día me levanté y dije 'basta', y a partir de ese día me amo tal cual soy. Soy feliz y no cambiaría mi discapacidad por nada, porque gracias a ella soy quien soy", cerró, mirando a cámara.

POR QUÉ PAMPITO QUIERE QUE SOL CARMONA ENTRE A LA CASA

Pampito hizo eco del video del casting de Sol y la apoyó públicamente.

"Me encantó esta posible participante para GH 2023. Creo que puede ser de mucha motivación y enseñanza", expresó, buena onda con Sol, su preferida.