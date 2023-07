El conmovedor recuerdo de Agustina Cherri sobre Romina Yan, entre lágrimas: "Yo era muy celosa"

Chiquititas marcó un antes y un después en las infancias argentinas y las de más allá. Agustina Cherri es parte de esa historia y en una entrevista con La peña de Morfi se emocionó al hablar de Romina Yan y del dulce vínculo que tenían.

“Con Cris Morena nos juntamos a tomar el té, charlamos de la vida y por supuesto, todo lo que tiene que ver con Romina, lo que significaba para mí”, empezó contando en el ciclo de Telefe, luego de contar que ese mismo estudio grababan la tira infantil.

En ese momento la actriz quebró en llanto. “En algún momento iba a llorar. Me venía conteniendo”, aseguró, entre lágrimas. “Fueron muchos años los que pasamos. Romina era la más grande del grupo, pero a su vez no dejaba de ser una adolescente”, contó, a flor de piel.

AGUSTINA CHERRI CONTÓ QUE CELABA A ROMINA YAN EN CHIQUITITAS

“Romina tenía veintipico de años, pero nos comandaba, nos cuidaba. Yo me acuerdo que era muy apegada a ella y muy celosa yo de ella. Yo no quería que hable con ninguna otra chiquitita, la quería para mí y siempre le hacía escenas de celos”, recordó Agustina, divertida.

“Ella era muy amorosa con todos los chicos, no solo conmigo y a mí me daba celos. Yo me empacaba y ella se comunicaba conmigo a través de cartas. Antes de venir a hablarme, me escribía cartas”, rememoró la actriz de Votemos.

“Ahí me decía que ella era muy tímida, pero que me quedara tranquila, que me quería. Yo no dejaba de ser una nena y la admiraba. Era Romina, pero también era Belén, mi ídola”, aseveró, sensibilizada.