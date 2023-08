Coco Sily habló por primera vez de su reciente separación de Cecilia "Caramelito" Carrizo: "Me duele"

A poco más de un mes de hacer público su romance con Cecilia "Caramelito" Carrizo, Coco Sily transita con mucho dolor su reciente separación.

Oscar González Oro fue el encargado de transmitir la palabra del actor en Nosotros a la Mañana.

"Voy a leer el chat que me mandó Coco, no es una infidencia porque es mi hermano", dijo el Negro Oro.

Acto seguido leyó la charla que mantuvo con Sily: "Coco me puso 'te amo, Negrito, pero no quiero salir a decir nada. Vos sos mi amigo y te adoro, pero no voy a salir porque me duele. Ella es un sol de persona y espero que le vaya hermoso en su vida'".

Con más información en su poder, el panelista Juan Etchegoyen agregó: "Ayer hablé con Coco. Su palabra textual: 'Sí me separé, estoy bien. Gracias por preocuparte. No voy a hablar del tema. Mil disculpas'".

CECILIA CARAMELITO CARRIZO, CERCA DE SU EX DAMIÁN GIORGIUTTI

En diciembre de 2022, Damián Giorgiutti le dijo a Cecilia Carrizo que quería separarse, después de 25 años de amor y dos hijos en común, Lorenzo y Benito.

Quebrada por la ruptura, Caramelito volvió a apostar al amor con Coco Sily, hasta que le puso punto final al vínculo para volver con su ex.

"Yo tomé la decisión de cortar nuestra relación porque sentía que no podía seguir avanzando de la mano de él, por las circunstancias de mi vida, que las venía viviendo desde diciembre cuando me separé", dijo en nota con Socios del Espectáculo.

Y confirmó su acercamiento con el papá de sus hijos: "Lo que sucede ahora es que estamos reanudando la relación con Damián. Este tiempo que pasó hizo que muchas cosas se puedan aclarar".