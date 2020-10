Cinthia Fernández le reprochó a Martín Baclini su romance con Agustina Agazzani: "Lo sentí como una humillación"

Tras los mil y un cruces, finalmente, Cinthia Fernández y Martín Baclini se enfrentaron cara a cara tras su separación en La previa del Cantando (Ciudad Magazine).

En el ida y vuelta, la modelo aprovechó la oportunidad para hacerle un fuerte reclamo a su ex.

"Con los hechos también se pueden hacer cosas que duelen... Él me pidió disculpas y está bien, ya está... Tampoco lo voy a martirizar. Está bueno, yo quería que me pidiera disculpas en privado que ya lo hizo... En una charla hace un montón. La única y última, por teléfono. Y ahora, también públicamente", expresó la "angelita".

"Para mí, la humillación fue pública porque yo sentí eso... Estás con una piba que hace dos días conocés, vas al lugar en donde estuviste el año pasado y al que yo te llevé... Era un montón y era entendible mi postura". G-plus

Y se refirió de manera tajante a la actitud de Martín, que se puso de novio con Agustina Agazzani al poco tiempo de haberse separado de ella. "Para mí, la humillación fue pública porque yo sentí eso... Estás con una piba que hace dos días conocés, vas al lugar en donde estuviste el año pasado y al que yo te llevé... Era un montón y era entendible mi postura", sumó sin vueltas.

"Si bien lo perdoné, esto es un show y le voy a tirar palos porque esto también me divierte... Lo procesé y sané. Ya no lloro, ahora me cago de risa". G-plus

Antes de cerrar, reconoció que dijo "cosas fuertes". "Pero yo soy así. De buena me sacás todo, pero cuando las personas que amo me hieren... Soy difícil. Si bien lo perdoné, esto es un show y le voy a tirar palos porque esto también me divierte... Lo procesé y sané. Ya no lloro, ahora me cago de risa", sentenció.

¿Dio vuelta la página?