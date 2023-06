Cinthia Fernández opinó sobre el escándalo de Nicole Neumann con Indiana: "Se ve que descuidó lo importante"

Fiel a su estilo, Cinthia Fernández decidió responder las muchas preguntas que le hacen sus seguidores, y este lunes se hizo eco del gran escándalo que se destapó en Intrusos, donde informaron que Indiana Cubero habría denunciado a Nicole Neumann en la Justicia por “violencia familiar”.

Luego de que Marcela Tauro contara en el ciclo de América TV que la joven habría decidido demandar a su madre tras una serie de cruces severos por los que se habría ido a vivir a lo de su padre, un seguidor quiso saber: “¿Qué opinás del caso de Nicole Neumann?”.

“Que no sé cómo tiene tanto tiempo para viajar con el chongo... Yo ni tiempo de cag... como mamá. Claramente, ahí tenés los resultados. Se ve que descuidó lo verdaderamente importante”, escribió Cinthia, muy enfática.

CINTHIA FERNÁNDEZ HIZO IMPORTANTES REVELACIONES EN SUS REDES SOCIALES

Claro que su opinión sobre la situación de Nicole Neumann fue solo un botón en el muestrario de respuestas que dejó Nicole, como cuando dijo si volvería a casarse. “Ni en pedo me casaría. Y ya tengo mi familia. Me ensamblaría, pero no haría convivencia, creo. Mucho menos en mi casa”, asentó.

Reacios a aceptar la cantidad de meses que la panelista lleva sin intimidad, los fans de Cinthia volvieron sobre el tema. “Uff perdí la cuenta, pero más de dos años seguro. Pero estoy feliz. No lo sufro, posta. Estoy muy ocupada y ni ganas”, aseguró la ex de Martín Baclini.

Pero quizá la revelación más importante de la noche se dio cuando le consultaron a quién le dejará su voto en las PASO de agosto. “Quizá a mí, porque me ofrecieron ser diputada…. ¿Habré aceptado?, cerró Cinthia Fernández, intrigando a todos sobre futuro en la política.