Cinthia Fernández fulminó a Luis Ventura con un fuerte gesto y lo trató de "machirulo"

De un tiempo a esta parte, Cinthia Fernández viene sosteniendo un nuevo conflicto con Luis Ventura a raíz de las entrevistas que el periodista le hizo a Matías Defederico en Secretos Verdaderos, y este lunes la bailarina explotó cuando se viralizaron los nuevos dichos de su ex.

Este lunes en A la tarde, Tucho trató de hacer que Cinthia hable con Ventura, que se encontraba en el estudio junto a Karina Mazzocco, pero ella se negó rotundamente a dar declaraciones. “No tengo ganas de hablar. Vayan a buscar a Defederico”, dijo.

“Perdón por hacerte caminar”, le dijo Cinthia a Tucho mientras enfilaba para las instalaciones de eltrece, donde minutos después saldría al aire en Momento D. “Preguntale a Defederico, total, con todo lo que diga va a seguir siendo un sor….”, agregó Cinthia, que ante el pedido de que hablar con Ventura se limitó a hacer un gesto de “corte de manga”.

EL CORTE DE MANGA DE CINTHIA FERNÁNDEZ A LUIS VENTURA TRAS SU INVITACIÓN A SECRETOS VERDADEROS

No se cortó ahí la arremetida de Cinthia contra Ventura, ya que luego de terminar con su labor panelística junto a Fabián Doman, tomó unas declaraciones de Luis para dedicarle un contundente mensaje.

“Lo que está mal Ventura es que raramente y cómo nunca, no preguntaste incisivamente sobre cosas tan graves como la violencia física y económica. Que buenito y machirulo se te ve. Una cosita más, no me amenaces”, le advirtió Cinthia en su cuenta de Twitter.

Durante el fin de semana, la panelista publicó stories en su cuenta de Instagram en las que rechazó la invitación que el periodista le hizo al aire para que vaya a hablar al ciclo, acusándolo de ser “benévolo” respecto a las preguntas que le hizo al exfutbolista.

“Ventura, te agradezco la invitación, pero cuando dejes de hacer homenajes y preguntes en profundidad como un buen periodista que sos. Se ve que justo en las entrevistas a él te agarró bueno o distraído”, escribió.

"Se te olvidó preguntar por qué una de sus nenas hace un año no quiere ir a su casa. Total, había que dejar a esta loca en el papel de Maléfica y al ‘Señor Cocodrilo’ como el ‘gran padre del año’", agregó.