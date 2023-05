A Cinthia Fernández la chocaron por tercera vez en el mes y se descargó fuerte, harta: "Te llevan puesta"

En medio de su indignación por la rotura de su puerta y un mal trabajo de carpintería, a Cinthia Fernández la chocaron. Muy enojada, hizo un fuerte descargo.

"Es la tercera vez en el mes que me pasa lo mismo, estar parada en un semáforo, me pasó en Lugones, insólito, hora pico, todos los autos parados... Es evidente que todos los autos parados te tienen que estar viendo, personas con el celular te llevan puesta".

"Tengo el auto roto, decí que no lo mandé a arreglar, no sabía ni cómo llamar al seguro para decirle que es la tercera vez que me pasa en el mes. Estoy parada literal y viene una pelotuda de atrás que te lleva puesto por estar mirando el celular, automáticamente cuando sentís el ruido los ves y están con el celular, la gente está boluda", expresó, muy enojada, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

CINTHIA FERNÁNDEZ SE CRUZÓ CON LA MUJER QUE LA CHOCÓ

Además, Cinthia reveló que la persona que la chocó admitió que la falta fue suya.

"Aparte las otras veces no me querían dar ni sus documentos porque eran Uber indocumentados, parece que Argentina es tierra de nadie, pero esta vez fue una mujer y me confesó que se distrajo con el celular", agregó Cinthia.

"Y ahí qué vas a decirle, te desactiva, si te dice la verdad, me dio todos los datos sin quejarse, pero es una cosa que no se puede creer, no puedo abrir el baúl, por ejemplo, una locura, ya estoy con las bolas llenas", cerró, harta.