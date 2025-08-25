Después de semanas de rumores y pistas en redes sociales, Nicki Nicole y Lamine Yamal finalmente oficializaron su relación.

Este lunes por la mañana, el joven futbolista del FC Barcelona publicó en su cuenta de Instagram una foto íntima junto a la cantante argentina para saludarla por su cumpleaños número 25.

En la imagen se los ve abrazados y tomados de la mano, dejando claro que el romance ya es un hecho.

Minutos después, Nicki Nicole reaccionó compartiendo esa misma imagen en sus historias de Instagram y sumando cinco emojis de corazones en llamas, un gesto que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

La historia original fue publicada por Lamine cerca de las 10 de la mañana en su perfil, que acumula casi 40 millones de seguidores, y generó una ola de reacciones en redes.

Lamine Yamal y Nicki Nicole confirmaron su romance con una foto en Instagram. Crédito: Instagram

La imagen no solo encendió las redes sociales, sino también las búsquedas en Google, donde tanto los nombres de los protagonistas como sus edades se volvieron tendencia, según datos de Google Trends.

Además de repostear la foto de Yamal, Nicki también subió otras imágenes de los saludos que recibió por su cumpleaños.

Sin embargo, el posteo del jugador fue el único al que le agregó corazones encendidos, lo que confirmó aún más la importancia de ese mensaje en su día especial.

Un romance que venía dando señales

Los rumores sobre la relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal comenzaron a mediados de julio, cuando el periodista español Javi Hoyos Martínez reveló que la artista había asistido al festejo por los 18 años del delantero del Barcelona.

A partir de allí, ambos comenzaron a dejar guiños en sus redes sociales, lo que despertó las sospechas de sus fans.

Uno de los indicios más comentados fue cuando Nicki apareció en un palco del Estadio Johan Cruyff junto a la familia de Lamine para verlo jugar. Ese día, incluso, lució una camiseta del club catalán, lo que encendió aún más los rumores.

Poco después, circularon fotos que mostraban a Yamal con una imagen de Nicki como fondo de pantalla en su celular, y también se viralizó que habrían abandonado juntos el estadio tras el partido.

El fin de semana en Mónaco y la confirmación pública

La última pista clave llegó hace menos de una semana, cuando Javi Hoyos Martínez reveló que Nicki Nicole y Lamine Yamal habrían compartido un fin de semana romántico en un hotel de Mónaco.

La información se basó en coincidencias entre los contenidos que ambos publicaron en sus historias de Instagram, donde se observaban detalles idénticos del lugar.

Con la publicación de esta foto íntima y su correspondiente reposteo por parte de la artista, no quedan dudas: Nicki Nicole y Lamine Yamal ya no esconden su historia de amor.

Ambos eligieron las redes sociales para blanquear el vínculo y sus seguidores celebran el gesto, mientras las búsquedas sobre la pareja siguen creciendo.