Campedrinos vuelve a sorprender con una colaboración de alto impacto junto al talentoso Agustín Bernasconi en el lanzamiento de “+ Zambas Románticas”, una nueva versión del exitoso proyecto que ya superó las 35 millones de reproducciones.
🌹 “+ Zambas Románticas”: un viaje emocional a través de cuatro joyas del folklore argentino
El nuevo EP reúne cuatro clásicos inolvidables del repertorio romántico:
- Zamba y Acuarela
- Después de tantos años
- Difícil
- Fábulas de Amor
🎥 El videoclip mantiene la estética íntima, elegante y emocional que caracterizó la primera edición, y ahora suma la voz cálida de Agus Bernasconi, logrando una conexión intergeneracional única que invita a cantar, sentir y recordar.
🚀 Un año inolvidable para Campedrinos: nuevo disco, gira nacional y colaboraciones de lujo
El lanzamiento de “+ Zambas Románticas” coincide con un momento crucial en la carrera de Campedrinos, el dúo integrado por Sergio y Agustín:
🎧 Nuevo álbum: BipolarUn disco que no solo se escucha, sino que se siente. Bipolar es el quinto trabajo de estudio del grupo, una obra intensa, emocional y sincera que fusiona la zamba romántica con ritmos festivaleros, chacareras y baladas.
“Somos románticos y festivaleros. Nos emociona cantar desde el alma y también hacer bailar. Así vivimos la música... y así queremos vivir la vida”, afirman los artistas.
El álbum incluye temas propios y colaboraciones con grandes figuras como:
- Los Nocheros (“Casi Algo”)
- Lázaro Caballero (“La Revancha”)
- Jorge Rojas (“Vienes a decirme adiós”)
- Benja Torres (“No vuelvas más”)
- Y una emotiva versión de “Te Quiero” de José Luis Perales
🎤 Además, Campedrinos vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al presentarse junto a Milo J en el Movistar Arena ante 15.000 personas.
🎟️ Gira “BIPOLAR” 2025: fechas confirmadas
Campedrinos recorrerá gran parte del país y cerrará el año en uno de los teatros más emblemáticos de Buenos Aires:
- 29 de agosto – Espacio Quality – Córdoba
- 4 de septiembre – C.M. de Cultura – Viedma
- 5 y 6 de septiembre – Casino Magic – Neuquén
- 7 de septiembre – Teatro Español – La Pampa
- 11 de septiembre – Teatro Sarmiento – San Juan
- 12 de septiembre – Teatro Casino – San Luis
- 13 de septiembre – Teatro Mendoza – Mendoza
- 6 de octubre – Sala Camacuá – Montevideo (Uruguay)
- 6 de diciembre – Gran cierre en el Teatro Ópera – Buenos Aires
🎫 Entradas disponibles en la página oficial de Campedrinos