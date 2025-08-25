Campedrinos vuelve a sorprender con una colaboración de alto impacto junto al talentoso Agustín Bernasconi en el lanzamiento de “+ Zambas Románticas”, una nueva versión del exitoso proyecto que ya superó las 35 millones de reproducciones.

🌹 “+ Zambas Románticas”: un viaje emocional a través de cuatro joyas del folklore argentino

El nuevo EP reúne cuatro clásicos inolvidables del repertorio romántico:

Zamba y Acuarela

Después de tantos años

Difícil

Fábulas de Amor

🎥 El videoclip mantiene la estética íntima, elegante y emocional que caracterizó la primera edición, y ahora suma la voz cálida de Agus Bernasconi, logrando una conexión intergeneracional única que invita a cantar, sentir y recordar.

🚀 Un año inolvidable para Campedrinos: nuevo disco, gira nacional y colaboraciones de lujo

El lanzamiento de “+ Zambas Románticas” coincide con un momento crucial en la carrera de Campedrinos, el dúo integrado por Sergio y Agustín:

🎧 Nuevo álbum: BipolarUn disco que no solo se escucha, sino que se siente. Bipolar es el quinto trabajo de estudio del grupo, una obra intensa, emocional y sincera que fusiona la zamba romántica con ritmos festivaleros, chacareras y baladas.

“Somos románticos y festivaleros. Nos emociona cantar desde el alma y también hacer bailar. Así vivimos la música... y así queremos vivir la vida”, afirman los artistas.

El álbum incluye temas propios y colaboraciones con grandes figuras como:

Los Nocheros (“Casi Algo”)

Lázaro Caballero (“La Revancha”)

Jorge Rojas (“Vienes a decirme adiós”)

Benja Torres (“No vuelvas más”)

Y una emotiva versión de “Te Quiero” de José Luis Perales

🎤 Además, Campedrinos vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al presentarse junto a Milo J en el Movistar Arena ante 15.000 personas.

🎟️ Gira “BIPOLAR” 2025: fechas confirmadas

Campedrinos recorrerá gran parte del país y cerrará el año en uno de los teatros más emblemáticos de Buenos Aires:

29 de agosto – Espacio Quality – Córdoba

4 de septiembre – C.M. de Cultura – Viedma

5 y 6 de septiembre – Casino Magic – Neuquén

7 de septiembre – Teatro Español – La Pampa

11 de septiembre – Teatro Sarmiento – San Juan

12 de septiembre – Teatro Casino – San Luis

13 de septiembre – Teatro Mendoza – Mendoza

6 de octubre – Sala Camacuá – Montevideo (Uruguay)

6 de diciembre – Gran cierre en el Teatro Ópera – Buenos Aires

🎫 Entradas disponibles en la página oficial de Campedrinos