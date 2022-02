Carmen Barbieri habló del rumor de embarazo de Nicole Neumann: "No le veo pancita"

Carmen Barbieri habló en Mañanísima (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine) del rumor de embarazo de Nicole Neumann y contó cómo la vio tras su regreso a Los 8 Escalones del Millón tras sus vacaciones.

“¿Cómo está Nicole, le viste la pancita?”, le preguntó Pampito a la conductora, quien respondió: “Nicole está bárbara, yo no le veo pancita, la veo re flaca, divina”.

“¿No está embarazada?”, continuó indagando el periodista a Carmen, que contestó: “Yo creo que no, ¿vos que decís? Yo no la veo embarazada, no tiene panza ni nada”.

CARMEN BARBIERI OPINÓ ACERCA DEL ROMANCE DE NICOLE NEUMANN CON MANU URCERA

Carmen Barbieri comentó lo bien que la ve a Nicole Neumann con Manu Urcera, con quien comparte programa en Los 8 Escalones del Millón donde ambas son jurado.

“Está bien cuidada, lleva una vida muy sana y está recontra enamorada, me encanta la pareja que hacen”, expresó la conductora en la emisión de Ciudad Magazine.