Cande Ruggeri contó que le costó mucho volver a entrenar tras el nacimiento de su hija: "No me podía despegar de ella"

Cande Ruggeri se convirtió en mamá y dejó de entrenar para estar lo más cerca posible de Vita, su primera hija con su pareja, Nico Maccari.

Fanática del gym, la modelo volvió a ponerse en movimiento y se sacó una selfie recostada en medio de una clase. Y reveló lo mucho que le costó tomar la iniciativa para volver.

"Arrancando de a poco lo que tanto me gusta hacer. Desde que nació Vita no me pude separar ni un minuto de ella porque me ponía triste pensar que sin mí iba a estar mal".

"Pero por suerte tengo al mejor compañero del planeta que me apoya siempre y me hace sentir segura con todo, por eso hoy me tomé esta horita para mí que me hizo muy bien", contó, contenta por haberse animado a volver a sus actividades.

LA ROPA INTERIOR QUE ELIGIÓ CANDE RUGGERI A UN MES DE SER MAMÁ

Cande Ruggeri reveló a sus fans de Instagram cómo cambió su vida a partir del nacimiento de Vita, su beba con su novio, Nico Maccari.

En esta oportunidad, mientras su bebita dormía plácidamente la siesta, la modelo se sacó una selfie en el espejo de su cuarto luciendo un particular conjunto de ropa interior, ideal para quienes acaban de dar a luz.