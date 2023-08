Callejero Fino cerró su álbum "Hagan Ca$o" con las colaboraciones de Duki, Neo Pistea y Ryan Castro

Callejero Fino , referente del RKT, lanzó la tercera y última parte de su álbum debut "Hagan Ca$o" conformada por las canciones "Yo Soy el RMX" junto a Duki, "Moña" con Neo Pistea y "Ta Bellaka Ta Koketa" en dupla con Ryan Castro.

El referente del RKT cerró así primer disco con la presencia de dos referentes del trap nacional como Duki y Neo Pistea, y con un internacional de la talla del artista colombiano Ryan Castro, que probaron su versatilidad en este género bien argentino.

Tras su reciente paso por el Movistar Arena, que significó subir aún más el nivel de convocatoria luego de su primer show en el Luna Park del año pasado, el cantante nacido bajo el nombre de Simón Natanael Alvarenga lanzó la primera parte con las primeras siete del repertorio de una obra con la que sueña seguir abriendo fronteras en su camino internacional.

En diálogo con Télam, Callejero Fino señaló la semana pasada que su deseo es "viajar por todo el mundo" como embajador de este movimiento: "Veníamos de España -recordó- y pensaba que un vuelo no podía ser tan largo. Ahí me dijeron 'y eso que no viajaste a Japón que son como 36 horas'. Y ahí me puse a pensar qué locura sería que algún día el RKT se escuche en Japón", señaló.

Callejero Fino se presentará este miércoles a las 20 en el Teatro Vorterix para dar un show que será transmitido en vivo a todo el mundo a través del canal de Twitch de AmazonMusicEnVivo, en el marco de una alianza con la plataforma a través de su programa "Rompe Argentina", una iniciativa global que brinda apoyo y promoción internacional a músicos que gozan de buena actualidad.