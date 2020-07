La bronca de Ángel de Brito y Karina Iavícoli por la falta de solidaridad con la hija de Osky Righi: "Machismo a tope"

Lucía Righi, la hija de Osky Righi, exguitarrista de Bersuit Vergarabat, acusó públicamente a su papá de abuso sexual. "Mi nombre era Lucía Righi, mi papá Oscar Righi abusó sexualmente y psicológicamente de mí y de otras mujeres y personas desde que tengo memoria", así comienza el largo y durísimo descargo que hizo por Facebook.

"Desde que tengo memoria, le temo a la oscuridad. Decía que un hombre de sombras venía a tocarme y hablarme a la noche. No pude dormir en silencio hasta los 11 años. De chiquita me pasaban cosas raras, tenía pensamientos cínicos y me daba culpa después", siguió con su escalofriante relato.

"Machismo a tope. Busqué y busqué y no encontré a ningún músico repudiando a Righi por las acusaciones de su hija". G-plus

En este contexto, Karina Iavícoli se mostró indignada por la falta de solidaridad con la joven. "Machismo a tope. Busqué y busqué y no encontré a ningún músico repudiando a Righi por las acusaciones de su hija", expresó, molesta, a través de Twitter.

Ángel de Brito se mostró de acuerdo con su opinión. La citó y redobló la apusta. "Ni vas a encontrar. El mismo silencio que con el cantante. Patético", sentenció, indignado.

