Belu Lucius fue muy cuestionada por una decisión sobre la crianza de sus hijos

Belu Lucius aterrizó en Necochea para relajarse a orillas del mar. Y dejó a sus dos hijos en una colonia de vacaciones, decisión que le valió una lluvia de críticas en las redes sociales.

"Entiendo que no se entienda, más allá de que yo estoy en Necochea y de vacaciones, estoy trabajando al mismo tiempo, y entiendo que no se entienda esto porque hasta yo a veces no lo entiendo", admitió Belu.

"Entiendo que no se entienda, más allá de que yo estoy en Necochea y de vacaciones, estoy trabajando al mismo tiempo, y entiendo que no se entienda esto porque hasta yo a veces no lo entiendo". G-plus

En este contexto, explicó que sus hijos Bautista y Benjamín fueron quienes le pidieron quedarse en la colonia mientras ella vacaciona.

"Los chicos van a la colonia porque quisieron los chicos, si es por mí que estén acá jugando conmigo, pero si me piden mis hijos de ir a la colonia y ellos son felices estando ahí con sus primos y con sus amigos, ¿por qué no los voy a mandar a colonia?”, preguntó, contundente.

BELU LUCIUS HABLÓ DE LAS FUERTES CRÍTICAS QUE RECIBE EN REDES SOCIALES

Además, Belu se mostró agradecida por los mensajes buena onda en contraste con las críticas por la decisión que tomó sobre la crianza de sus nenes.

"Son muchos más los mensajes que me piden que no dé explicaciones". G-plus

"Son muchos más los mensajes que me piden que no dé explicaciones. Por suerte, estamos despertando como seres humanos y siendo mucho más empáticos", cerró.