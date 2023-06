Así está hoy Jazmín, la hija más grande de Eliana Guercio y Sergio Romero: las fotos

Jazmín, la hija mayor de Eliana Guercio y Sergio Romero, cumplió 13 años. Muy orgullosos de ella, ambos mostraron cuánto creció mediante las fotos más tiernas de su cumpleaños.

La nena lució unos pantalones rosas en diálogo con un buzo negro oversize, muy a la moda, y posó junto a los globos con los que su mamá y su papá decoraron la casa por su día especial.

Además, Eliana y Sergio compartieron otras imágenes en las que se la ve cómplice con su mamá y luciendo otro look muy canchero, jeans rotos y remera cortita, que deja al descubierto su abdomen.

Jazmín nació el 16 de febrero de 2010 y es la mayor de los cuatro hijos de la pareja, que también tiene a Chloe, Meghan y Luca Gael.

ELIANA GUERCIO APUNTÓ CONTRA MARINA CALABRÓ Y ASEGURÓ QUE NO COMPARTIRÍA NI UN CAFÉ CON ELLA

Luego de que Marina Calabró catalogara de “flojardi” la performance de Eliana Guercio cuando participaba en el Patinando, la panelista de EPA! recogió el guante y disparó sin filtro contra la angelita.

“Dije que no me juntaría a tomar un café con Marina porque no somos amigas, no tengo afinidad con ella, no me gusta la gente que habla mal de otra gente o que quiere tirarle tierra”, comenzó diciendo Eliana en una nota que le dio al ciclo que conduce Ángel de Brito por América.

“La verdad no me gusta eso, no me junto con gente así”, agregó, dejando en claro que no está en sus planes juntarse con Marina para limar asperezas o aclarar conflictos que protagonizaron años anteriores.

Por último, indagada por el comienzo de sus roces con Mariana, Guercio cerró, tajante: “Marina siempre tuvo como una cosa conmigo desde el Patinando, pero es un problema de ella. A mí, la verdad, es lo último que me interesa en la vida”.