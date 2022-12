Aseguran que Wanda Nara ya eligió la fecha para confirmar su romance con L-Gante

Wanda Nara confirmaría su romance con L-Gante este viernes conforme a la información que dio Damián Rojo, fecha en que celebrará su cumpleaños número 36.

“Se viene algo grande que dará que hablar”, dijo el periodista, quien aseguró que la expareja de Mauro Icardi se cansó de ocultar sus sentimientos hacia el cantante.

Según trascendió, Wanda habría sido fuertemente cuestionada por su madre, Nora Colosimo, ya que no está de acuerdo con el vínculo, así como también Zaira.

L-GANTE REVELÓ QUÉ LE PIDIÓ WANDA NARA POR SU CUMPLEAÑOS

L-Gante reveló en diálogo con Red Flag, programa que conduce Grego Rossello en Luzu TV, qué le pidió Wanda Nara por su cumpleaños.

“Estoy complicado con el regalo. Ella misma me dijo '¿qué me vas a regalar?, que sea algo que no me pueda comprar’”, confesó el cantante de la cumbia 420.