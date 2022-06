La angustia de Mónica Farro tras enterarse que debe abandonar El Hotel de los Famosos por su lesión: "Me da mucha pena irme así"

Luego de la tremenda lesión que sufrió Mónica Farro en uno de los desafíos de El Hotel de los Famosos, por el que debió ser atendida por médicos y terminó con su pie enyesado, Chino Leunis anunció que la participante no podrá seguir en juego.

“Como todos saben, Mónica estuvo en el hospital, le hicieron placas y hubo una junta médica hasta recién para determinar cuánto tiempo de recuperación tiene Moni. El tiempo que tiene de recuperación es de más de 21 días”, comenzó diciendo el conductor.

“Entonces, Moni, lo que vengo a comunicarte a vos y a tus compañeros es que, teniendo en cuenta que el tiempo de recuperación exceden los tiempos lógicos que podemos esperar a un participante, lamentablemente tengo que decirte que tenés que dejar el hotel. Lo siento mucho de verdad”, agregó.

"Me voy con cosas hermosas de acá. Me da mucha pena irme así y no en la competencia con algo tan estúpido que me hice yo sola, pero me voy contenta de haber hecho todo lo que pude y haber ganado todos los juegos". G-plus

Tras escucharlo, Farro contó cómo le cayó la noticia con lágrimas en los ojos: “Me voy con cosas hermosas de acá. Me da mucha pena irme así y no en la competencia con algo tan estúpido que me hice yo sola, pero me voy contenta de haber hecho todo lo que pude y haber ganado todos los juegos”.

"Somos como soldados de la vida. Dios nunca te va a mandar algo que no puedas superar. Voy a extrañar la locura de cada uno y el dormir con tanta gente". G-plus

Y cerró: “Somos como soldados de la vida. Dios nunca te va a mandar algo que no puedas superar. Voy a extrañar la locura de cada uno y el dormir con tanta gente, cosa que nunca pensé que iba a dormir con hombres y con mujeres”.