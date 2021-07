Ángela Leiva y Fran, el productor, se besaron en ShowMatch: "Si él no me lo da, yo no lo voy a hacer"

La historia de amor de Ángela Leiva y el productor Francisco Caivano se cuenta gala a gala en ShowMatch. Marcelo Tinelli hizo que la incipiente pareja protagonice un romántico momento y consiguió que la pareja se termine besando en plena pista de La Academia.

“Si él no me pide el beso, yo no le voy a dar el beso”, empezó advirtiendo la cantante, antes de que comience a sonar un tema de Celine Dion, interpretado en vivo, y empiecen a bailar pegadísimos.

Tímidos, abrazados y sonrientes, la pareja bailó para al final terminar chapando… ¡dos veces!

