Ángela Leiva le dedicó un tema a un productor de La Academia señalado como su "candidato": "Le he cantado a cada uno"

Este miércoles en La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine) Lourdes Sánchez reveló que Ángela Leiva y el productor del reality Francisco Caivano intercambian mensajes de texto hasta altas horas de la noche. La cantante no lo negó y por eso Marcelo Tinelli encaró a los dos protagonistas de esta historia en el certamen, leyó los mensajes al aire, y alentó a la vocalista a cantarle un tema al joven.

En la presentación de Leiva para el Ballroom de La Academia de ShowMatch, Tinelli hizo llamar a Caivano y le exigió en broma su teléfono para leer los mensajes luego que el joven reconoció que intercambia con la cantante. Acto seguido, el conductor llamó de nuevo al productor y le pidió a Ángela que le dedique un tema romántico a su posible candidato con la esperanza de que “la cosa progrese”.

“Le puedo cantar una canción… ¡Le he cantado a cada uno, cómo no le voy a cantar a Fran! Es muy buen compañero, aunque no lo conozco mucho”, dijo Ángela Leiva sobre Caivano, en un último esfuerzo por desligarse de la situación. A continuación, la participante entonó la versión en castellano de Pero me acuerdo de ti que popularizó Christina Aguilera hace más de 20 años con el detalle de que le tomó la mano mientras lo hacía.