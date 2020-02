Ángel de Brito, al hueso contra Intrusos por una broma que hicieron sobre LAM: "No se pueden reír"

Los seguidores de Ángel de Brito y Los Ángeles de la Mañana están súper atentos a la actualidad. Uno de ellos le envió un video al conductor con las declaraciones que realizó la actriz Cristina del Valle durante su visita a Intrusos, en las que hacía referencia sin nombrarlo al ciclo de eltrece.

En las imágenes, se escucha a Cristina opinar de la competencia en el rating entre LAM y El Precio Justo, que conduce Lizy Tagliani: “A Lizy le va muy bien. A mí hay cosas que me dan mucha vergüenza, hay gente que dice 'el programa más exitoso de la mañana' y ¿no ve que al lado están los números?”. Entre risas, Adrián Pallares le pidió: “¡No nos metas en problemas con nadie!”. Y la actriz agregó: “No, por eso no doy nombres. Esa persona le ganó un día a Lizy, el día que fui yo”.

De Brito recogió el guante y respondió súper filoso en Twitter: “Los que están en Intrusos no se pueden reír de ningún rating. Cristina del Valle menos, porque no trabaja desde el siglo pasado.Y cuando vino a @LosAngeles_ok medimos porque hablábamos de Iliana (Calabró) y (Emilio) Disi. Y no competíamos con Lizy. Por las dudas, aclaro”. Además, sumó muchas capturas de los comentarios que hubo en las redes sobre la visita de Del Valle a su programa.