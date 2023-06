Ángel de Brito hizo una picante humorada sobre Rial y descolocó a sus panelistas: "Es tremendo lo que estás diciendo"

Ángel de Brito descolocó a sus panelistas con un tremendo chiste de humor negro, vinculado al episodio cardíaco que Jorge Rial tuvo en Colombia, el 29 de abril pasado, y a la supuesta intención de Aptra de hacerle un homenaje en los Martín Fierro.

Entendiendo rápidamente que la de Ángel era una humorada, Nazarena Vélez se tentó de la risa, mientras Yanina Latorre se quedó tiesa y Marcela Feudale no compartió lo dicho por el conductor.

"A Jorge el homenaje no le gusta. Me dijo 'todavía no me morí'. A ver, técnicamente, Rial murió 8 o 10 minutos. En el clip de los muertos tiene que entrar", dijo Ángel. G-plus

LA PICANTE HUMORADA DE ÁNGEL DE BRITO SOBRE RIAL Y LOS MARTÍN FIERRO

Ángel de Brito: -A Jorge el homenaje no le gusta. Me dijo "todavía no me morí". A ver, técnicamente, Rial murió 8 o 10 minutos. En el clip de los muertos, este año, tiene que entrar.

Nazarena Vélez (tentada): -¡Es verdad!

Marcela Feudale: -¡No digas eso!

Ángel: -Y si murió.

Nazarena: -Es verdad lo que decís.

Marcela: -¡Es tremendo!

Ángel: -Una imagen. Y "volvió" tendrían que poner. Tendría que cerrarlo él.

Marcela: -Es fuerte.

Ángel: -Murió y volvió.

Nazarena: -¿Sabés que sí? Es verdad.

Andrea Taboada: -No, no, no.

Yanina Latorre: -Chicos, no está muerto.

Ángel: -Pónganle un poco de onda. Si se ríe Rial de su problema, ¿no nos vamos a reír nosotros?

Nazarena: -Es verdad.

Marcela: -Pero es fuerte lo que estás diciendo.

Ángel: -No, no es fuerte. Es una idea que le tiro a Aptra.