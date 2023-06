Ángel de Brito se diferenció de Jorge Rial con un picante comentario: "Yo no amenazo, no pido nada a cambio, ni llamo para bajar temas"

Fiel usuario a las redes sociales, Ángel de Brito volvió a responder las consultas que le hacen llegar sus seguidores a través de las redes donde habla de distintos temas. Pero una de las que más repercusiones despertó fue al ser indagado por Jorge Rial.

“¿Sos el Rial de esta época?”, fue la consulta que le hicieron llegar en Instagram Stories. Fue entonces que el presentador de LAM fue contundente con su comentario en contra de su colega y expresentador de Intrusos.

“Soy completamente lo opuesto”, comenzó diciendo, dejando en claro que no posee ningún punto en común con Rial. Y cerró, picante: “No amenazo, no pido nada a cambio, no llamo para bajar temas y no choco la Ferrari”.

¡Tremendo!

Foto: Captura de Instagram Stories

Más sobre este tema Rodrigo Lussich explicó por qué le negó una nota al programa de Ángel de Brito: "Me sentí violentado"

EL SINCERICIDIO DE ÁNGEL DE BRITO SOBRE SU AMISTAD CON ANDREA TABOADA

A poco de que Andrea Taboada volcara su tristeza por no ser más parte de LAM a partir del mes que viene, Ángel de Brito rompió el silencio y dio detalles del vínculo que mantiene con la angelita.

“Mi relación de trabajo con Andrea tiene 15 años, 16 con este y por eso sorprende tanto”, comenzó diciendo el conductor del ciclo de América sobre las repercusiones que despertó esta noticia.

“Es algo que veníamos hablando con ella desde diciembre. La productora estaba hablando con ella. Después habló en marzo nuevamente y finalmente hacemos el recambio ahora que el programa está en un buen momento”, agregó.

"MI RELACIÓN DE TRABAJO CON ANDREA TIENE 15 AÑOS, 16 CON ESTE Y POR ESO SORPRENDE TANTO. ES ALGO QUE VENÍAMOS HABLANDO CON ELLA DESDE DICIEMBRE. LA PRODUCTORA ESTABA HABLANDO CON ELLA. DESPUÉS HABLÓ EN MARZO NUEVAMENTE Y FINALMENTE HACEMOS EL RECAMBIO AHORA QUE EL PROGRAMA ESTÁ EN UN BUEN MOMENTO". G-plus

En cuanto al futuro laboral de Taboada, detalló: “Andrea va a seguir trabajando en la productora. Tiene una oferta concreta. Estefi Berardi también tenía ofertas para quedarse en el canal, pero decidió tomar otro rumbo”.

Por otro lado, De Brito hizo hincapié en el estado anímico de Andrea: “Ella es muy apegada. Somos amigos, seguiremos siendo amigos. Tuvimos discusiones como tienen todos, pero nunca las hicimos públicas. No a raíz de esto, a raíz de otra cosa personal que yo no voy a contar. Si ella lo quiere contar, está todo bien”.

"ANDREA VA A SEGUIR TRABAJANDO EN LA PRODUCTORA. TIENE UNA OFERTA CONCRETA. ESTEFI BERARDI TAMBIÉN TENÍA OFERTAS PARA QUEDARSE EN EL CANAL, PERO DECIDIÓ TOMAR OTRO RUMBO". G-plus

“Discusiones tuvimos toda la vida, pero después pasaron cosas en el medio. Está todo bien, no se rompió ni la amistad ni nada. Estamos en un momento, por ahí, de impasse de la amistad, pero no tiene nada que ver con la salida de ella porque esto fue en octubre. Mirá todo el tiempo que trabajamos y nadie nunca notó nada porque no es nada grave tampoco”, continuó.

Y cerró: “Son diferencias personales, pero no tienen que ver con la salida. No es una traición como todos están diciendo. Es algo muy hablado. Para mí fue algo muy difícil también tomar la decisión y bueno, entiendo que esté entre enojada y angustiada, y triste. Nos pasa a todos cuando pasa esto. Pero bueno, el programa es así, va rotando de panelistas todo el tiempo para alimentar al programa, justamente”.