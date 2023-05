Ángel de Brito contó la fórmula de su cambio físico: "La gente me ve más en forma"

A propósito de su entrevista a Silvina Luna, donde hablaron del peligro de las cirugías para alcanzar un ideal de belleza, Ángel de Brito se abrió desde sus redes sobre la decisión que tomó de cambiar sus hábitos para estar más saludable.

“Mucha gente me ve más flaco, más en forma. No sé si es la ropa o qué. Me preguntan todo el tiempo qué hago pero no hay ninguna fórmula mágica, no hay ningún secreto. Nada mejor que descansar bien, hacer deporte todos los días, estoy haciendo caminata todos los días porque me acostumbre en la pandemia”, se sinceró el conductor de LAM.

“Después a cuidarse un poco en las comidas, sin dietas, sin nada estricto, sin nada prohibido. Es lo más fácil que hay. Juego al padel y también lo hago los fines de semana con mis amigos. Trato de ir regularmente al gimnasio”, contó el periodista.

ÁNGEL DE BRITO CONTÓ CÓMO HIZO PARA BAJAR DE PESO A TRAVÉS DE HÁBITOS MÁS SALUDABLES

“Lo más fácil es tomar mucha agua, salir a caminar constante, no rápido ni a lo loco y comer sano. Es fundamental como darse todos los gustos y sin nada de prohibiciones”, agregó, dejando en claro que no sufre por el cambio de su alimentación.

“De eso hablábamos un poco en la nota con Silvina. Tremendo todo lo que le pasó a raíz de una cirugía estética que terminó en esta tragedia. No se metan porquerías”, aseguró.

“Busquen lo sano, los alimentos buenos, lo natural, lo que da la naturaleza. No soy una secta pero es lo más sencillo de todo, ir por lo sano y lo que hace bien. Descansar, alimentarse bien y no romper los huevos”, cerró, con humor fiel a su estilo.