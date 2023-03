Analía Franchín se sintió identificada con el drama familiar que vivió Marcos de Gran Hermano: "Es tremendamente doloroso"

En A la Barbarossa analizaron las emociones que atravesaron a Marcos Ginocchio al reencontrase con su padre, José, en Gran Hermano 2022, luego de cinco meses sin verse. Y Analía Franchín se sintió identificada con un drama familiar que vivió el participante.

Todos los panelistas de Georgina Barbarossa coincidieron en que advirtieron tristeza en el abrazo de Marcos con su papá y Analía dejó entrever que un problema, que mantuvo en reserva, marcó profundamente al participante de GH, como le ocurrió a ella en su familia.

ANALÍA FRANCHÍN SE SINTIÓ IDENTIFICADA CON EL DRAMA FAMILIAR QUE VIVIÓ MARCOS DE GRAN HERMANO

Paulo Kablan: -El papá le subraya: "Quedate tranquilo. Están bien".

Noe Antonelli: -Se nota en el abrazo un dejo de tristeza por algo. Hay algo que, evidentemente, no sabemos.

Analía Franchín: -O que lo sabemos, pero por respeto no lo contamos

Gastón Trezeguet: -Me parece algo fundamental esto que están diciendo porque, como digo que me gustaría que Marcos gane, también digo que me hubiera gustado haber visto ese lado. Porque no todo es perfecto. Me hubiera gustado conocer la parte que le duele...

Georgina Barbarossa: -Chicos, tenemos que respetar la privacidad de cada uno...

Gastón: -Por supuesto.

Analía: -Pero es Gran Hermano...

Georgina: -Pero no todo el mundo tiene ganas de contar las cosas familiares. Aparte, todos en nuestras familias tenemos conflictos. Analía, vos sos un sol que podés demostrarlo. Y es sanador. Porque los problemas de tu familia son muy, muy fuertes.

Analía: -Sí. Y por lo que yo sé de Marcos, que no voy a contar porque es una cuestión absolutamente privada, me siento emparentada con él en una situación de vida que él ha atravesado y te pudo decir que es tremendamente doloroso. Es muy difícil. Es muy difícil cuando hay una persona con temas en su casa, con problemas.

Georgina: -Todos tenemos problemas en la familia.

Noe: -Él está atravesando un proceso, porque se nota que no habla del tema. Con su hermana estuvo a punto de hablar. Lo está digiriendo.