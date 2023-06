Anabel Sánchez, la modelo de Francisco Solano, debutó en la pasarela y fue ovacionada por el público.

Anabel Sánchez, la modelo de Francisco Solano que se hizo famosa por su casting para Vogue, firmó contrato con Multitalent en el pico de su exposición y ya debutó en un desfile, en el que fue ovacionada por el público.

La joven lució un look total green y otro total black súper sensual, con transparencias, cordones ajustables y tajo XXL. Tras haber desfilado junto a Camila Homs, Floppy Tesouro, Ingrid Grudke y Barby Franco, la joven se mostró agradecida y súper feliz en Instagram.

"Gracias a todos por el apoyo, toda esta locura hermosa está siendo posible gracias a ustedes... Que se toman el tiempo de leer todo, de coparse a las encuestas, de escribirme, romper todas las redes, literalmente. Desde chica tuve ese pensamiento de que no era bienvenida en este mundo que sueño desde niña. Realmente no creo nada lo del día de hoy. Parecía que el tiempo se detuvo...".

"Conocí gente hermosa, aprendí muchísimo. Qué lindo fue salir del back y ver a algunos de ustedes esperándome con regalitos, abrazos, risas y muchas bendiciones. Fue un montón, me hicieron llorar de felicidad", expresó, a corazón abierto, la modelo que fue confirmada para el Bailando.

Y le agradeció a las chicas que la ayudaron en su primer desfile. "Gracias a todo el equipo por cuidarme, guiarme y darme la bienvenida. A todas las chicas por brindarme la mejor antes de salir a pasarela", sentenció, muy dulce.

ANABEL SÁNCHEZ CONTÓ QUE SE VOLVIÓ MÁS FUERTE GRACIAS AL CARIÑO DE LA GENTE

En el mismo posteo, Anabel cerró remarcando que su actitud ante la vida cambió mucho en este último tiempo.

"Hoy mientras viajaba con mi tío le venía contando que hubo esa época de mi vida que no me anima a salir a la calle por vergüenza de mi ser. Ustedes están cambiando toda esa negatividad, son mi luz. Me quedo siempre con los que me brindan amor...".

"Realmente gracias por todo el apoyo. Valió la pena estar estas 2 semanas entrenando más que nunca en mi caminata. Realmente estaba super nerviosa, pasaron muchas cosas por mi cabeza", cerró muy contenta por su presente.