Los amores de Cande Ruggeri: desde Santiago Vázquez hasta Agustín Sierra.

Cande Ruggeri es una de las chicas más codiciadas del ambiente artístico. Tiene 31 años, es actriz, influencer y emprendedora. A lo largo de su vida y carrera tuvo varias parejas del mundo del espectáculo. Actualmente está de novia y tiene una hija.

Foto: Twitter

LOS AMORES DE CANDE RUGGERI

Candela Ruggeri nació el 22 de enero de 1992, tiene 31 años, es modelo, actriz, influencer y es emprendedora. A lo largo de su carrera, la rubia tuvo varios romances con hombres muy conocidos de la televisión argentina.

A corazón abierto, Cande aseguró que “mi papá me dijo 'dejá de buscarte carilindos'. Todas las chicas tuvimos un corazón roto en algún momento. Me quedo con lo mejor de cada relación”.

"Mi papá me dijo 'dejá de buscarte carilindos'. Todas las chicas tuvimos un corazón roto en algún momento. Me quedo con lo mejor de cada relación" G-plus

CANDE RUGGERI Y SANTIAGO VÁZQUEZ

Cande Ruggeri y Santiago Vázquez comenzaron su relación en 2009, alrededor de 8 años estuvieron juntos, desde que ella tenía 15 años. Ambos tuvieron un largo romance que finalizó en el verano del 2015.

Santiago Vázquez, hermano de Nico, falleció el 16 de diciembre de 2016 mientras estaba de vacaciones en México. La modelo abrió su corazón y contó que “es un tema muy sensible. Era parte de mi familia. Fue mi primer novio. Fui muy celosa y él conmigo”.

“Mis viejos y mis hermanos lo amaban. Cuando pasó ya estaba separada, fue por estos celos. Crecimos juntos. Era distinto, una relación de estar por estar. Hasta que nos dimos cuenta que no teníamos que estar más juntos. Terminamos todo medio mal, después de un año nos juntamos a hablar. Nos abrazamos, nos dijimos cosas lindas, fue la última vez que lo vi”, agregó la rubia.

En su momento, Santi había confesado que “la pasamos muy bien juntos y terminamos con buena onda. Pero fue una relación muy larga y ahora quiero tomarme un tiempo para mí. Fue mi primera novia, empezamos a salir en el colegio. Y fue muy lindo, así que tenemos un gran cariño. Hace poco nos vimos y los dos nos pusimos muy contentos de que al otro le esté yendo bien. Además, yo también me llevo bárbaro con la familia”.

CANDE RUGGERI Y AGUSTÍN SIERRA

Cande Ruggeri y Agustín Sierra tuvieron un breve e intenso romance en 2016. Cande contó que “con mis amigas le decimos “Elque”, el que me dejó”. La modelo recuerda su desamor con el actor como un capítulo amargo de su vida, él le quitó entidad a la relación y aseguró que “nunca estuvieron de novios”.

Sin embargo, Sierra confirmó que la razón por la cual la relación no prosperó fue porque ella “quería dar el paso siguiente” pero él no estaba dispuesto.

Pero la vida los volvió a juntar en La Academia 2021 en donde los detalles de su pasado amoroso volvieron a florecer. Allí, Cande confesó que “me rompió el corazón. Podría decir que fue la primera persona que me rompió el corazón”.

CANDE RUGGERI Y BENJAMÍN ALFONSO

Cande Ruggeri y Benjamín Alfonso tuvieron una breve relación en donde todo terminó mal. En 2018, en Bailando por un Sueño, se reencontraron y vivieron un tenso e incómodo momento.

Cande sostuvo que “a todas las mujeres alguna vez nos rompieron el corazón. Hace dos años que no lo veo, pero me quedo con lo que aprendí: que no se debe exponer tanto una relación”.

Alfonso se acercó hasta ellos, saludó a Ruggeri con un beso y le dijo: “Si te molestó algo, te pido perdón. Yo no expongo mi vida privada, así que si tenés algo para decirme, tomemos un café”. “Esta conversación la teníamos que haber tenido hace dos años y no ahora acá”, le respondió ella.

La hija de Oscar Ruggeri reconoció que tiene agendado al galán como un villano de Harry Potter: “La verdad lo tengo como Voldemort. Es el innombrable. Fue un chiste en su momento y quedó así”.

CANDE RUGGERI Y NICOLÁS MACCARI

Actualmente, Cande Ruggeri está en pareja con Nicolás Maccari, hombre relacionado al mundo del deporte. Ambos oficializaron su relación en 2019 en donde la modelo comentó que “con Nico me pasó algo muy muy hermoso porque en ese momento, cuando lo conocí, no creía más en el amor. Así te lo voy a decir de una, sin filtro. Tenía el corazón partido en mil pedazos y no creía en los hombres”.

“Desde muy chiquitita, cuando veía las películas de amor, decía 'ay qué lindo encontrar alguien así, tu alma gemela'... es decir que siempre soñé con eso. Y la verdad es que me llevé muchos fiascos y por eso digo que tenía el corazón roto”, añadió Cande.

Más sobre este tema El novio de Cande Ruggeri cumplió 31 años y ella le hizo un regalo de 550 mil pesos

Sobre cómo se conocieron, la influencer reveló que Jose Sarkany fue quien me lo presentó. Ella un día me dijo que tenía a alguien para presentarme, un chico que había sido compañero de colegio de ella. En ese momento le dije 'mmm no sé, bueno mostrame su Instagram'. Y en ese momento dije '¡ay es muy lindo! Bueno dale, decile que me escriba'. Y así él me invitó a salir”.

“Y la verdad es que encontré amor de verdad con Nico. ¿Y qué quiero decir con amor de verdad? Amor con libertades. Siento que soy completamente yo al lado de él, que puedo hacer todo lo que quiero y él me va a apoyar. Eso es hermoso y tal vez antes no lo tenía”, relató Ruggeri.

Cande sueña con casarse con Maccari pero asegura que todavía no es el momento. Actualmente viven juntos y recientemente fueron padres de Vita, a quienes presentaron muy emocionados en las redes sociales.